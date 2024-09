© Foto: Jeff Dean/AP/dpa



Donald Trump hat mit seinen Söhnen eine neue Krypto-Plattform gestartet. Er will, dass die USA in diesem Bereich die Führungsrolle spielen: "Wir müssen die Größten und Besten sein".Donald Trump hat mit der Enthüllung seiner neuen Krypto-Plattform "World Liberty Financial" erneut für Schlagzeilen gesorgt. In einem virtuellen Event stellte der ehemalige US-Präsident gemeinsam mit seinen Söhnen Donald Jr. und Eric das Projekt vor, das er als einen wichtigen Schritt zur Förderung von dezentralen Finanzlösungen (DeFi) und zur Stärkung der US-Wirtschaft sieht. Trumps Haltung zur Kryptowelt wirft jedoch Fragen zu möglichen Interessenkonflikten auf - insbesondere angesichts seiner erneuten …