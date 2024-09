Die Bayer AG Aktie verzeichnete am Mittwochmorgen einen leichten Aufschwung an der XETRA-Börse. Mit einem Anstieg von 0,7 Prozent auf 26,89 EUR zeigte das Wertpapier eine positive Tendenz. Dieser Kursgewinn ist besonders bemerkenswert, da die Aktie in den letzten Monaten unter Druck stand. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 49,42 EUR, das am 19. September 2023 erreicht wurde, liegt der aktuelle Kurs immer noch 45,60 Prozent niedriger.

Analysten-Prognosen und Zukunftsaussichten

Trotz der jüngsten Erholung bleiben die Herausforderungen für den Pharma- und Agrochemiekonzern bestehen. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 31,89 EUR, was auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 5,07 EUR je Aktie. Die Dividende wird voraussichtlich bei 0,110 EUR je Aktie bleiben. Diese Prognosen unterstreichen die vorsichtig optimistische Haltung der Marktteilnehmer gegenüber der Bayer AG Aktie.

