Gcore WAAP schützt Webanwendungen und APIs vor einem breiten Spektrum moderner Bedrohungen mit einer einzigen leistungsstarken Lösung.

Gcore, globaler Anbieter von KI-, Cloud-, Netzwerk- und Sicherheitslösungen, hat mit Gcore WAAP eine neue End-to-End-Lösung für den Schutz von Webanwendungen und APIs eingeführt. Gcore WAAP wird über eine intuitive Benutzeroberfläche gesteuert und setzt auf fortschrittliche KI-Funktionen. Es vereint vier leistungsstarke Produkte in einer Lösung: Web Application Firewall (WAF), DDoS-Schutz auf Anwendungsebene, Bot-Management und API-Sicherheit. Diese mehrschichtige Sicherheitslösung schützt virtuelle Ressourcen in vielen verschiedenen Branchen, darunter Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor, Medien und Unterhaltung sowie Technologie.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240917006879/de/

Gcore WAAP delivers comprehensive web application and API protection against a broad range of advanced threats (Graphic: Business Wire)

Die Entwicklung von Gcore WAAP erfolgte nach der Übernahme der WAAP-Lösung von StackPath Anfang des Jahres. Sie wurde mit KI-gesteuerten Funktionen erweitert und in die globale Edge-Plattform von Gcore mit mehr als 180 Präsenzpunkten integriert. Die hochmoderne WAAP-Lösung bietet umfassenden Schutz für Websites, Anwendungen und APIs vor sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen. Darüber hinaus unterstützt sie Unternehmen bei der Einhaltung von Branchenstandards wie der DSGVO, dem PCI DSS und der ISO 27001. So wird die Datensouveränität und die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet.

Gcore stärkt API- und Webschutz mit KI-Technologie

Gcore WAAP überwacht und analysiert kontinuierlich den Webanwendungs- und API-Verkehr am Netzwerkrand und kann so Gefahren bekämpfen, bevor sie geschützte Ressourcen erreichen. Das System skaliert automatisch, um einen konsistenten Schutz zu gewährleisten, ohne die Web-Performance zu beeinträchtigen. Mit KI-gesteuerter Bedrohungserkennung, Verhaltensanalyse und maschinellem Lernen nutzt WAAP die Erkenntnisse aus der Edge-Plattform von Gcore, um Muster bösartiger Aktivitäten zu erkennen. Die Lösung reagiert auf Bedrohungen und passt sich schnell an neue Schwachstellen und Angriffsmuster an, um den Schutz robust und auf dem neuesten Stand zu halten.

"Mit der Einführung von Gcore WAAP können Unternehmen den Schutz von Webanwendungen und APIs jetzt von einer einzigen Plattform aus verwalten und dabei fortschrittliche, KI-gesteuerte Funktionen nutzen und das zu einem Preis, der optimalen Schutz für alle ermöglicht", betont Andre Reitenbach, CEO von Gcore. "Sicherheit muss nicht kompliziert sein. Mit Gcore WAAP haben wir es für unsere Kunden einfacher denn je gemacht, ihr Unternehmen und ihre Kunden zu schützen, egal wo auf der Welt sie sich befinden."

Überblick über die wichtigsten Produktmerkmale:

Web Application Firewall (WAF): bietet zuverlässigen Schutz vor den drängendsten Bedrohungen und Zero-Day-Angriffen. Sie ist umfangreich konfigurierbar mit benutzerdefinierten Regeln. Moderne Erkennungsmethoden und Verhaltensanalysen identifizieren und blockieren bösartigen Datenverkehr, bevor Schwachstellen ausgenutzt werden. Die WAF verfügt zudem über gerätebezogenes Fingerprinting für verbesserte Sicherheit.

bietet zuverlässigen Schutz vor den drängendsten Bedrohungen und Zero-Day-Angriffen. Sie ist umfangreich konfigurierbar mit benutzerdefinierten Regeln. Moderne Erkennungsmethoden und Verhaltensanalysen identifizieren und blockieren bösartigen Datenverkehr, bevor Schwachstellen ausgenutzt werden. Die WAF verfügt zudem über gerätebezogenes Fingerprinting für verbesserte Sicherheit. L7 DDoS-Schutz: entschärft DDoS-Angriffe auf der Anwendungsebene jeder Größe mit adaptivem und verhaltensbasiertem Schutz. Dieser überwacht sowohl den regulären IP- als auch den API-Verkehr und nutzt KI-basierte IP-Filterung, Rate-Limiting, Browser-Validierung und Bewertungsfunktionen, um bösartigen Verkehr zu neutralisieren und die Stabilität von Webanwendungen zu gewährleisten.

entschärft DDoS-Angriffe auf der Anwendungsebene jeder Größe mit adaptivem und verhaltensbasiertem Schutz. Dieser überwacht sowohl den regulären IP- als auch den API-Verkehr und nutzt KI-basierte IP-Filterung, Rate-Limiting, Browser-Validierung und Bewertungsfunktionen, um bösartigen Verkehr zu neutralisieren und die Stabilität von Webanwendungen zu gewährleisten. Bot-Management: unterscheidet zwischen legitimen Benutzer:innen, seriösen Bots und bösartigen Bots, um vor automatisierten Angriffen und Betrug zu schützen. Es nutzt zudem Verhaltensanalysen, JavaScript-bedingte Herausforderungen, CAPTCHA-Erkennung, Sitzungsverwaltung und Browser-Validierung zur Abwehr von Bedrohungen wie Scraping, Credential Stuffing und Brute-Force-Angriffen.

unterscheidet zwischen legitimen Benutzer:innen, seriösen Bots und bösartigen Bots, um vor automatisierten Angriffen und Betrug zu schützen. Es nutzt zudem Verhaltensanalysen, JavaScript-bedingte Herausforderungen, CAPTCHA-Erkennung, Sitzungsverwaltung und Browser-Validierung zur Abwehr von Bedrohungen wie Scraping, Credential Stuffing und Brute-Force-Angriffen. API-Sicherheit: nutzt WAF- und DDoS- Schutzfunktionen zur Abwehr spezifischer Bedrohungen für die Erkennung und den Schutz von APIs auf Unternehmensniveau. Sie setzt proprietäre ML-basierte IP-Filterung, KI-gesteuerte Profilerstellung mit JA3-Fingerprints und heuristikbasierte Verhaltensanpassung ein, um eine adaptive, robuste Verteidigung gegen API-Schwachstellen zu bieten.

Gcore WAAP ist eine cloudbasierte Lösung, die schnell und einfach implementiert werden kann. Sie eignet sich sowohl für Sicherheitsspezialist:innen als auch für Personen ohne technisches Fachwissen. Sie bietet neben vorkonfigurierten Funktionen auch individuell anpassbare Konfigurationen für spezifische Anforderungen. Mit wettbewerbsfähigen Preisen macht Gcore WAAP robusten Webanwendungs- und API-Schutz für Unternehmen jeder Größe zugänglich.

Erfahren Sie mehr über Gcore WAAP und registrieren Sie sich für eine kostenlose Testversion.

Über Gcore

Gcore ist ein führender international tätiger Anbieter von Public Cloud und Edge Computing, KI, Content Delivery (CDN), Hosting und Security-Lösungen. Mit Hauptsitz in Luxemburg und mehr als 600 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen seine Produkte weltweit an. Gcore betreibt seine eigene globale IT-Infrastruktur auf sechs Kontinenten und verfügt über eine der besten Netzwerkleistungen in Europa, Afrika und Lateinamerika mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 30 ms. Das Netzwerk besteht aus mehr als 180 Präsenzpunkten auf der ganzen Welt in zuverlässigen Tier IV- und Tier III-Rechenzentren mit einer Gesamtkapazität von mehr als 200 Tbps.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240917006879/de/

Contacts:

Pressekontakt

pr@gcore.com