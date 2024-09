München (ots) -Die Versicherungsgruppe die Bayerische geht neue Wege in ihrem Engagement für den Sport und wird ab sofort Premium-Sponsor der Eishockey-Frauenmannschaft des ECDC Memmingen Indians. Mit dieser Partnerschaft erweitert die Bayerische ihre Unterstützung für den regionalen Spitzensport und setzt ein klares Zeichen für Diversität und Chancengleichheit im Sport."Es ist uns eine große Freude, die überaus erfolgreichen Frauen des ECDC Memmingen als Premium Partner zu unterstützen und ihre herausragenden Leistungen zu würdigen", sagt Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen. "Wir sehen in dieser Partnerschaft eine perfekte Verbindung zwischen unseren Werten und dem, was die Mannschaft auf und abseits des Eises repräsentiert: Engagement, Zusammenhalt und die Förderung von Vielfalt. Die Frauenmannschaft des ECDC verdient die Förderung wegen ihres enormen sportlichen Potenzials, aber auch wegen ihrer Vorbildrolle für die Gesellschaft als Ganzes."Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen sind seit Jahren die nationale Spitze und haben zahlreiche Titel errungen. Als deutscher Meister der Jahre 2016, 2018, 2019, 2023 und 2024 sind die Memmingerinnen ein absolutes Aushängeschild des deutschen Frauen-Eishockeys. Ein großes Ziel der ambitionierten Allgäuerinnen ist nach dem Gewinn im Elite Women's Hockey League (EWHL) Supercup 2017 und 2024 der erneute Erfolg im europäischen Wettbewerb. Die Bayerische unterstützt als Premium-Sponsor gerne auf dem Weg zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele."Mit der Bayerischen als starkem Partner an unserer Seite können wir unsere Ziele noch besser verfolgen und weiterwachsen", freut sich Marco Zettler, Leiter Vertrieb/Marketing bei JB SportManagement, Vermarkter der ECDC Memmingen Frauen. "Die Unterstützung eines so renommierten Unternehmens zeigt, dass unser Weg der richtige ist und motiviert uns zusätzlich."Durch das Sponsoring bekräftigt die Bayerische ihre Verbundenheit zur Region und setzt ein starkes Zeichen für die Förderung des Frauen- und Breitensports. Die Partnerschaft startet ab sofort und umfasst unter anderem eine Präsenz der Bayerischen auf den Trikots sowie gemeinsame Aktionen zur Förderung des Eishockeys in der Region.Über die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 914 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich. Es werden zudem Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1,1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat im aktuellen Bonitätsrating der Konzernmuttergesellschaft die Qualitätsnote A ("sehr gut") bestätigt und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über dem Branchendurchschnitt liegende Finanzstärke. Die Töchter BA Bayerische Allgemeine AG und BL Bayerische Lebensversicherung AG werden im Bonitätsrating ebenfalls mit A bewertet. Im Nachhaltigkeitsrating der Agentur wurde die Versicherungsgruppe mit AA ausgezeichnet.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeFelicitas Eckert, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5866301