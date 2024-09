ZEW-Konjunkturerwartungen sinken deutlich

Werbung







Die Konjunkturerwartungen haben sich nach dem Forschungsinstitut ZEW im September erneut deutlich eingetrübt. Der entsprechende Index sank um ganze 15,6 Punkte auf 3,6 Zähler.



Die Stimmung deutscher Finanzexperten im Hinblick auf die deutsche Konjunktur hat sich deutlich verschlechtert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel im September gegenüber dem Vormonat um 15,6 Punkte auf 3,6 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim vermeldete. Damit ist das der dritte Rückgang der Konjunkturerwartungen in Folge. Die Bewertung der aktuellen Konjunkturlage verschlechterte sich im September ebenfalls. Der entsprechende Wert verzeichnete einen Rückgang um 7,2 Punkte auf 84,5 Punkte. "Die Hoffnung auf eine baldige Besserung der wirtschaftlichen Lage schwindet zusehends", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach im Zuge der jüngsten Daten.









