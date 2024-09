Am Dienstag zeigten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Kauflaune. Der DAX legte bis Mittag um 0,5 Prozent auf 18.731 Punkte zu und erreichte damit den höchsten Stand seit Monatsbeginn. Die Marke von fast 19.000 Punkten rückt näher. "Lange war eine Zinsentscheidung nicht so spannend", kommentierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Der Markt preist eine Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent ...

