Volkswagen verlor in China an Bedeutung, als nationale Marken wie Roewe und BYD mit elektrischen Taxis die Straßen eroberten. VW dagegen verschwinded aus den Städten. China: Volkswagen hat den Anschluss verloren Volkswagen war einst ein dominierender Spieler auf Chinas Straßen, doch mit der Taxi-Revolution verlor der deutsche Autobauer den Anschluss an die rasante Entwicklung des ...

