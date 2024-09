Freiberg am Neckar (ots) -Eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Technischen Fach- oder Betriebswirt ist bei Patrick Grabowsky problemlos realisierbar. Der Experte hat seine digitalen Lerninhalte speziell auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe zugeschnitten. Dank der flexiblen Lernstruktur erzielen seine Teilnehmer bemerkenswerte Ergebnisse. Wie unkompliziert und flexibel die Weiterbildung im Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky tatsächlich ist und welche Erfolge die Teilnehmer dabei erzielen, wird im Folgenden anhand dreier Erfahrungsgeschichten deutlich.Stagnieren die beruflichen Fortschritte, ist es oft der richtige Zeitpunkt, über eine Weiterbildung nachzudenken. Eine solche Maßnahme erweitert nicht nur den persönlichen Horizont, sondern eröffnet den Absolventen auch neue berufliche Möglichkeiten. Doch für viele Vollzeitbeschäftigte scheint es nahezu unmöglich, neben dem Beruf an Schulungen oder Kursen teilzunehmen - ganz zu schweigen von den dafür anfallenden Kosten. Daher verharren viele in ihrer aktuellen Position und begnügen sich mit dem Status quo. "Es ist ein weitverbreiteter Irrglaube, dass eine Weiterbildung zwangsläufig zeitaufwendig sein muss. Denn moderne Weiterbildungsangebote sind speziell auf die Bedürfnisse von Berufstätigen zugeschnitten", betont Patrick Grabowsky vom Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky. "Und auch die Kosten sind heute eigentlich kein Problem mehr. Schließlich werden Weiterbildungen in Deutschland mittlerweile im Rahmen des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetztes (AFBG) mit einem Budget von bis zu 15.000 Euro gefördert. Wer sich also von vermeintlichen Hürden abschrecken lässt, riskiert, sein Potenzial ungenutzt zu lassen.""Es war für mich stets paradox, dass Weiterbildungen angeboten werden, die sich kaum mit einem Vollzeitjob vereinbaren lassen", fügt der Unternehmer hinzu. Mit dem Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky bietet er Fachkräften in Deutschland die Möglichkeit, sich schnell und flexibel zum IHK-geprüften Technischen Fachwirt, Wirtschaftsfachwirt, Technischen Betriebswirt und Industriefachwirt weiterzubilden. "Als gelernter Industriekaufmann und IHK-geprüfter technischer Fach- und Betriebswirt kenne ich die entscheidenden Elemente einer erfolgreichen Weiterbildung aus eigener Erfahrung", erklärt er. Von seinem digitalen Lernangebot haben bereits zahlreiche Teilnehmer profitiert. Wie drei von ihnen es geschafft haben, durch die Weiterbildung ihr Leben grundlegend zu verändern, erfahren Sie im Folgenden.1. Warum Denis Baur die Weiterbildung beim Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky jedem weiterempfiehltDenis Baur befand sich als Maschinenbautechniker in einer Phase, in der er als berufstätiger Projektleiter bei einem Automobilzulieferer und Vater von zwei kleinen Kindern nach einer Karrieremöglichkeit suchte, die ihm maximale Flexibilität bieten würde. Es war ihm wichtig, eine Weiterbildung zu finden, die er in seinen vollen Berufsalltag und Familienleben integrieren konnte, ohne feste Termine und langwierige Präsenzzeiten.Im Angebot des Digitalen Weiterbildungsinstituts Patrick Grabowsky fand er genau das und entschied sich für die Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt. Besonders reizvoll fand Denis Baur dabei die Möglichkeit, auf einfache und direkte Weise Fragen im Rahmen von wöchentlichen Meetings zu klären. Mittlerweile hat Denis Baur alle erforderlichen Prüfungen und damit auch die Weiterbildung zum Technischen Betriebswirt erfolgreich abgeschlossen. Auch heute würde er sich noch einmal für die Weiterbildung bei Patrick Grabowsky entscheiden und empfiehlt die Weiterbildungen am Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky jedem, der bestrebt ist, sich weiterzubilden - flexibel und unkompliziert.2. Wie Rico am Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky in kürzester Zeit zwei Weiterbildungen erfolgreich abschlossRico ist gelernter Mechatroniker und begann seine Weiterbildung zum technischen Fachwirt zunächst bei einem anderen Bildungsanbieter. Dort wurde er von der Informationsdichte und der Komplexität des Stoffes überrascht, obwohl dieser auch einfacher hätte vermittelt werden können. Zufällig stieß er über Facebook auf Patrick Grabowskys kostenlose Prüfungsvorbereitungskurse am Wochenende. Diese begeisterten ihn sofort und brachten ihn zum Entschluss, seine Weiterbildung beim Digitalen Weiterbildungsinstitut Patrick Grabowsky zu Ende zu bringen - mit vollem Erfolg.Nach erfolgreichem Abschluss des technischen Fachwirts entschied sich Rico dazu, direkt weiterzumachen und auch den technischen Betriebswirt bei Patrick Grabowsky zu absolvieren. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits im "Lernmodus" und wollte den Schwung nutzen, um weiter voranzukommen. Rico bestand alle Prüfungen auf Anhieb, einschließlich des technischen Fachwirts und des Betriebswirts, und schloss die Weiterbildung in einem straffen Zeitrahmen ab. Mittlerweile hat Rico auch seine Projektarbeit erfolgreich bestanden. Er ist sehr zufrieden mit seiner Entscheidung, die Weiterbildungen bei Patrick Grabowsky gemacht zu haben und würde sich jederzeit wieder für ihn entscheiden.3. So schaffte Emanuel die Weiterbildung zum IHK-geprüften Technischen FachwirtEmanuel begann seine Weiterbildung zum technischen Fachwirt bei einem anderen Bildungsträger und stieß dabei auf viele Schwierigkeiten: Obwohl er hochmotiviert war, fühlte er sich oft alleingelassen und bekam nicht den Support, den er brauchte. Er bestand mehrere Prüfungen nicht, sodass er beinahe seinen Weiterbildungswunsch aufgab. Ein entscheidender Wendepunkt für ihn war die Empfehlung einer Klassenkameradin, eine kostenlose Prüfungsvorbereitung bei Patrick Grabowsky auszuprobieren.Emanuel entschied sich letztendlich für den Kurs bei Patrick Grabowsky, weil er sich im alten System festgefahren fühlte. Der Online-Unterricht bei Patrick Grabowsky war deutlich besser strukturiert, zielgerichtet und verständlich. Er bestand alle Prüfungen, die er zuvor nicht geschafft hatte und konnte seine Weiterbildung erfolgreich abschließen. Heute ist Emanuel stolz darauf, dass er trotz aller Herausforderungen und der Belastung durch Beruf, Familie und Selbstständigkeit seine Weiterbildung durchgezogen und letztlich erfolgreich bestanden hat. Die Unterstützung von Patrick Grabowsky und die zielgerichtete Vermittlung der Inhalte waren dafür ausschlaggebend. 