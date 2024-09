Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Alle Blicke sind fest auf die Sitzung des Zinsausschusses der Federal Reserve (FED) und die Pressekonferenz am Mittwoch gerichtet, so Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments.Was auch immer die Sitzung bringe: Die Märkte würden in Aufruhr geraten. Die FED werde die Zinsen zweifellos senken, die Frage sei nur, ob es 25 oder 50 Basispunkte nach unten gehe. Die Märkte seien hier geteilter Meinung und hätten 40 Basispunkte eingepreist - es werde also auf jeden Fall eine Überraschung sein. Insgesamt seien in diesem Jahr Senkungen um satte 120 Basispunkte eingepreist. Nach dem morgigen Treffen stünden in diesem Jahr jedoch nur noch zwei weitere Sitzungen an. Für den Fall einer Anpassung um 25 Basispunkte wären demnach zwei Senkungen um 50 Basispunkte in Folge nötig. Das sei allerdings höchst unwahrscheinlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...