© Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk



Eine frische Kaufempfehlung verleiht dem SDAX-Wert am Dienstag Flügel. Das Analysehaus Jefferies nennt den Halbleiterspezialisten ein "verstecktes Juwel" der Branche.Ein neues Buy-Rating und ein Kursziel, das reichlich Luft nach oben lässt: Anleger greifen am Dienstag bei der Aktie von Chip-Anlagenbauer Süss Microtec zu und befördern den Kurs mehr als 10 Prozent ins Plus. Jefferies-Analystin Olivia Honychurch nimmt Süss in die Coverage von Jefferies auf und sieht jede Menge Potenzial für das SDAX-Unternehmen aus Garching. Die Aktie hat sich seit Jahresanfang bereits mehr als verdoppelt. Von ihrem 12-Monatstief im vergangenen Oktober konnte sich die Aktie mittlerweile vervierfachen und …