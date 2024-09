Amazon-CEO Andy Jassy plant eine signifikante Änderung der Unternehmenskultur. Ab Januar 2025 sollen alle Mitarbeiter wieder fünf Tage pro Woche ins Büro zurückkehren. Diese Entscheidung basiert auf der Überzeugung, dass persönliche Zusammenarbeit die Innovationskraft und Effizienz des E-Commerce-Giganten steigern wird. Jassy betont, dass Amazon wie das "größte Startup der Welt" agieren möchte, um Kundenbedürfnisse schnell zu erfüllen und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.

Strukturelle Veränderungen für mehr Agilität

Neben der Rückkehr ins Büro plant Amazon eine Restrukturierung, um agiler zu werden. Das Unternehmen strebt an, das Verhältnis von Einzelbeitragenden zu Managern um mindestens 15 Prozent zu erhöhen. Dieser Schritt soll Hierarchien abflachen und die Organisation effizienter gestalten. Trotz Herausforderungen sieht Jassy positive Entwicklungen in Kernbereichen wie AWS und Werbung sowie in neuen Sektoren wie GenAI und Gesundheitswesen.

