Berlin, Frankfurt am Main (ots) -Am 28. März 2025 findet auf der Leipziger Buchmesse erstmals seit 2019 wieder der Kongress "Deutscher Lehrkräftetag" statt. Der Eintritt ist frei. Interessierte benötigen ein Ticket für die Leipziger Buchmesse und müssen sich im Vorhinein auf der Veranstaltungswebsite www.deutscher-lehrkräftetag.de (https://www.deutscher-lehrkraeftetag.de) anmelden.In Zeiten von stetig steigenden Anforderungen und einem intensiven Arbeitsalltag für Lehrkräfte sollen hier Strategien und Inputs im Vordergrund stehen, welche die Resilienz steigern. Nach einem Vormittagspart mit einer Keynote von Sven Steffes-Holländer, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, warten auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Nachmittag Einzelveranstaltungen im CCL, bei den Messe-Foren und an den Ständen der beteiligten Aussteller.Angezündet statt ausgebrannt: Wie gelingt das?Der Deutsche Lehrkräftetag steht unter dem Motto "Lehrkräfte stärken": Die Keynote von Sven Steffes-Holländer, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie befasst sich unter dem Titel "Angezündet statt ausgebrannt" mit der seelischen Gesundheit von Lehrkräften in digitalen Zeiten. Er diskutiert hiernach mit der Präsidentin der Bildungsministerkonferenz, der Bildungsministerin Mecklenburg-Vorpommerns, Simone Oldenburg, und Repräsentanten der ausrichtenden Verbände: Maximilian Schulyok, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V., und dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Tomi Neckov. Der Berliner Slam Poet Jesko Habert wird das Bühnenprogramm mit einem exklusiv für den DLT entwickelten Stück abschließen.Achtsamkeit, KI und GesundheitAb 13:00 Uhr können die Teilnehmenden frei und ohne Anmeldung wählen, welche Veranstaltungen sie im Rahmen der Leipziger Buchmesse noch besuchen möchten. Der Deutsche Lehrkräftetag umfasst Veranstaltungen beim Forum Unterrichtspraxis, dem Trendforum Bildung, in Räumen im Congress Center (CCL) und an den Messeständen der Aussteller. Die Themen reichen von Achtsamkeit im Unterricht über die Chancen und Herausforderungen von KI in der Schule bis zur Leseförderung oder der Frage, wie Lehrkräfte gut mit ihren Ressourcen umgehen, um Freude und Gesundheit zu erhalten: alles, was es braucht, um Lehrkräfte stark für ihren Alltag zu machen.Fokus Bildung auf der Leipziger BuchmesseDie Leipziger Buchmesse ist eine der größten Bildungsmessen in Deutschland. Angebote von Verlagen, Institutionen, Unternehmen und Initiativen rund um Bildung, Schule und Kita bilden den zweitgrößten Ausstellungsbereich. Mit dabei ist der Gemeinschaftsstand Bildung des Verband Bildungsmedien: In Halle 2, Stand B201/C200 präsentieren 14 Unternehmen, Institutionen und Organisationen ihre Produkte und Projekte rund um das Lehren und Lernen.Der Stand des Verbandes Bildung und Erziehung, an dem sich neben dem Bundesverband auch die Landesverbände aus der Region präsentieren, findet sich in Halle 2, Stand C207.Über den Deutschen LehrkräftetagDer Deutsche Lehrkräftetag wird zusammen vom VBE Bundesverband mit seinen Landesverbänden, dem SLV Sächsischer Lehrerverband im VBE, dem VBE Sachsen-Anhalt und dem tlv thüringer lehrerverband, in Kooperation mit dem Verband Bildungsmedien organisiert und durchgeführt. Mehr Informationen, Programm und Anmeldung: www.deutscher-lehrkräftetag.de (https://www.deutscher-lehrkraeftetag.de/)