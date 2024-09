Köln (ots) -Die Svea Solar Deutschland GmbH feiert ihr zehnjähriges Bestehen und blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück. Seit der Gründung der deutschen Niederlassung im Jahr 2020 hat sich das Unternehmen als führender Anbieter von Photovoltaikanlagen etabliert und eine tiefe Verbindung zum Rheinland aufgebaut.Svea Solar, ursprünglich in einer kleinen Stockholmer Wohnung gegründet, hat sich von Beginn an dem Ziel verschrieben, erneuerbare Energien zugänglich und rentabel zu machen. Von Anfang an waren das Unternehmen und seine Gründer von der Vision getragen, dass nur der Ausbau solarer Energieversorgung das fossile Zeitalter beenden könne - und waren dabei von der kollektiven Wirksamkeit vieler Einzelner überzeugt.In den vergangenen zehn Jahren hat Svea Solar diese Vision konsequent verfolgt und umgesetzt. Heute ist Svea Solar einer der Marktführer für Solaranlagen in seinem schwedischen Heimatmarkt und betreibt erfolgreich Niederlassungen in Deutschland, Belgien und Italien. Europaweit hat das Unternehmen mit seiner 10-jährigen Solarexpertise bereits mehr als 50.000 Installationen durchgeführt und dadurch 7.170.000 Tonnen CO2 eingespart.Bereits seit fünf Jahren kooperiert Svea Solar unter anderem mit IKEA. Das schwedische Unternehmen bietet mit der SOLSTRÅLE Photovoltaikanlage ein Produkt von Svea Solar an, das es vielen Menschen ermöglichen soll, Solarenergie im eigenen Zuhause zu nutzen. Kund:innen profitieren von einem Gesamtpaket, das das Knowhow von Svea Solar in Sachen Solarenergie mit der Expertise von IKEA für das Leben zu Hause vereint."Wir gratulieren Svea Solar zum zehnjährigen Bestehen. Gemeinsam haben wir vielen Menschen den Zugang zu Strom aus Solarenergie ermöglicht und ihnen damit zu einem nachhaltigeren Leben zu Hause verholfen", erklärt Jacqueline Polak, Country Energy Services Manager bei IKEA Deutschland.Die deutsche Niederlassung von Svea Solar hat ihren Sitz in Köln, einem strategisch wichtigen Standort im Herzen des Rheinlandes. Die Region ist sowohl für ihre wirtschaftliche Stärke als auch für ihre kulturelle Vielfalt und Innovationskraft bekannt. Svea Solar hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Dynamik zu nutzen und gleichzeitig einen Beitrag zur regionalen Entwicklung zu leisten. "Unsere Verbindung zum Rheinland ist tief verwurzelt. Hier haben wir nicht nur einen idealen Standort für unsere Aktivitäten gefunden, sondern auch eine engagierte Gemeinschaft, die unsere Vision einer nachhaltigen Zukunft teilt", sagt Taner Karacan, Managing Director von Svea Solar Deutschland.Im deutschlandweiten Photovoltaik-Anbieter-Test 2024 zählt Svea Solar zu den Top Drei. Besonders hervorzuheben ist die Auszeichnung als Testsieger in der Kategorie "Angebotsqualität". Diese Platzierung zeigt, dass Svea Solar eine der besten Adressen für alle ist, die in erneuerbare Energien investieren möchten und sich im deutschlandweiten Vergleich mit den besten der Branche messen kann.[1]Svea Solar hat es sich zur Aufgabe gemacht, Europa mit sauberer Energie unabhängig zu machen und die Verwendung von fossilen Brennstoffen zu beenden. Dies spiegelt sich nicht nur in der Installation von Solaranlagen wider, sondern auch in der Ausbildung qualifizierter Fachkräfte im eigenen TRAINING CENTER in Köln-Rodenkirchen. "Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen der Energiewende. Mit unserem Trainingszentrum tragen wir dazu bei, die benötigten Spezialist:innen auszubilden und somit die Klimaziele der EU zu unterstützen", so Erik Martinson, Mitgründer und Chief Innovation Officer von Svea Solar.Mit Blick auf die kommenden zehn Jahre plant Svea Solar, seine führende Position weiter auszubauen und noch mehr Menschen in sogenannte Power Shifter zu verwandeln und diese für die Nutzung von Solarenergie zu gewinnen. "Unser Ziel ist es, die Energiewende aktiv mitzugestalten und einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu leisten. Wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben, und freuen uns auf die kommenden Herausforderungen", erklärt Taner Karacan.Wer eigener Stromerzeuger werden will, kann über die Svea Solar Website (https://sveasolar.de/de-de/kostenloses-angebot) eine Anfrage für ein unverbindliches Angebot stellen und erhält eine kostenlose Beratung der Solarexpert:innen.Das Efahrer-Siegel steht unter dem folgenden Link zum Download bereit: https://sendfiles-eu.omnicomgroup.com/link/N7Tak7UHxKDXfPVUhLT7oU[1] Quelle: https://ots.de/5DBy1EBei Fragen wenden Sie sich gerne an:Svea Solar Deutschland GmbHHülchrather Straße 2350670 KölnMail: sveasolar@osk.deTel.: +49 221 82829346Original-Content von: Svea Solar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176204/5866390