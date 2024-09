Berlin/Essen (ots) -- Einfach digital unterrichten mit den diggies und Weiterbildungsplattform fobizz- Zeit sparen bei der Unterrichtsvorbereitung- Digitale Transformation an Schulen aktiv vorantreibenDie Zukunft ist digital - das gilt auch für den Unterricht. Die diggies und fobizz fördern die digitale Bildung an Schulen durch innovative Unterrichtsangebote. Seit August 2024 agieren beide Anbieter digitaler Medien und Tools als Partner mit dem gemeinsamen Ziel, Lehrkräfte und Schulen zu entlasten. Die diggies sind komplette digitale Unterrichtseinheiten, die sofort im Unterricht verwendet werden können. Entwickelt werden sie von der Agentur raufed, einer Tochter der FUNKE Mediengruppe. fobizz ist die führende deutschsprachige Plattform für Weiterbildungen und Anbieter von digitalen Tools und KI für Lehrkräfte und Schulen.Lehrkräfte unterstützen und digitale Bildung erleichternSeit Kurzem können Lehrkräfte die diggies über die Partnerseite von fobizz (https://tools.fobizz.com/partners/53-diggies) mit nur einem Klick aufrufen und nutzen. Via fobizz-Login gelangen Nutzer*innen direkt zu den sofort einsetzbaren digitalen Unterrichtsstunden der diggies."Wir empfehlen die diggies, weil sie wertvolle Lerninhalte neu, interaktiv und didaktisch klug aufbereiten, so dass man direkt mit dem digitalen Lernen und Lehren loslegen will", sagt Dr. Diana Knodel, Gründerin und Geschäftsführerin fobizz.Als führender deutschsprachiger Anbieter von digitalen Tools, KI und Fortbildungen für Lehrkräfte ist fobizz ein Vorreiter für das Engagement in digitaler Bildung. Die Zusammenarbeit zwischen den diggies und fobizz wird kontinuierlich ausgebaut, sodass im Herbst auch diggies-Fortbildungen über die fobizz-Plattform verfügbar sein werden."Wir freuen uns sehr, Teil des Netzwerkes ausgewählter fobizz-Partner zu sein. Für uns ist dieser Schritt ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Schule von morgen. Die Zusammenarbeit schafft eine wertvolle Lösung, um Schulen und vor allem Lehrkräfte bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Eine Verbindung, mit der zeitgemäßes Unterrichten noch einfacher und schneller möglich wird", sagt Dr. Sabine Schouten, Geschäftsführerin bei raufeld Medien und diggies.de.Die diggies - fertige digitale UnterrichtsstundenDie diggies sind fertig vorbereitete Unterrichtsstunden für die Sekundarstufe I - lehrplankonform und datensicher. Mit zeitgemäßer Optik und interaktiven Inhalten motivieren sie Schüler*innen wie Lehrkräfte zum digitalen Lernen und Lehren. Alle Themen orientieren sich an der Lebenswelt der Lernenden und sorgen für Vielfalt und Abwechslung im Unterricht oder beim Selbstlernen. Die diggies sind verfügbar für sieben Fächer der Klassenstufen 5 bis 10.Aktuell haben Nutzer*innen Zugriff auf etwa 600 verschiedene diggies der Fächer Deutsch, Mathe, Biologie, Erdkunde, Geschichte, Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften. Auch zur gezielten Förderung von Medienkompetenzen sind Themen verfügbar. Täglich erscheinen weitere Unterrichtsstunden in Form von Unterrichts-, Selbstlern- und Übungsdiggies, die in der diggiethek auswählbar sind.Um alle diggies jederzeit nutzen zu können, haben Lehrkräfte die Wahl zwischen einer flexiblen Monatslizenz und einer Jahreslizenz zum attraktiven Festpreis. Mit der Schullizenz erhalten alle Lehrkräfte einer Schule uneingeschränkten Zugriff auf alle diggies. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der Schüler*innen und kann von Schulen und Schulträgern individuell gebucht werden.Bildmaterial finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1xHhPcTLiiR90KfZ0apmDSZW5AZzODN7m) - Bildnachweis: diggies.de oder siehe Bildtitel.Pressekontakt:FUNKE MediengruppeDennis BarkhausenPressesprecher(+49) 152 - 3104 8863dennis.barkhausen@funkemedien.deOriginal-Content von: diggies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176205/5866404