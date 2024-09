© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Wie Bloomberg berichtet, plant Tupperware Brands, Insolvenzschutz zu beantragen. Die Aktie fällt ins Bodenlose.Nach jahrelangen Schwierigkeiten mit der Konkurrenz ist die Tupperparty aus und vorbei: Wie Bloomberg am Montag kurz vor US-Börsenschluss berichtete, kann Tupperware die Schuldenlast nicht mehr tragen und bereitet sich darauf vor, noch in dieser Woche Insolvenz anzumelden. Bloomberg beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Schritt kommt, da das Unternehmen mit Schulden in Höhe von mehr als 700 Millionen US-Dollar zu kämpfen hat. Tupperware plant demnach, Gläubigerschutz zu beantragen, nachdem es gegen die Bedingungen der Schulden verstoßen und Rechts- und …