Bitcoin Prognose: Was, wenn Kamala Harris die Wahl gewinnt?

Die Angst der Anleger schwindet nur langsam vom Kryptomarkt. Während der Fear and Greed Index noch vor kurzem extreme Angst angezeigt hat, war man zwischenzeitlich schon wieder mit 50 Punkten im neutralen Bereich. Inzwischen ist der Wert aber wieder deutlich in den Angstbereich gefallen, was sich auch am Kurs widerspiegelt. Nachdem Bitcoin auf über 60.000 Dollar gestiegen ist, war der Optimismus groß, inzwischen ist es wieder zu einer Korrektur gekommen. Derzeit stehen einige Unsicherheitsfaktoren im Raum, wovon einer die US-Präsidentschaftswahl ist, die im November dieses Jahres ansteht.

Euphorie vor der Wahl schlägt in Zurückhaltung um

Als man noch dachte, dass im Wahlkampf Donald Trump gegen den amtierenden Präsidenten Joe Biden antritt, war der Optimismus an den Märkten groß. Niemand hat daran gezweifelt, dass Trump das Rennen machen wird, da Biden offensichtlich jetzt schon zu alt für das Amt ist und Probleme hat, seinen geistigen Gesundheitszustand noch glaubhaft zu vermitteln.

Seit Kamala Harris statt Biden ins Rennen geht, herrscht jedoch Zurückhaltung. Trumps Wahlsieg würde von Investoren gefeiert werden und wahrscheinlich einen Bullrun auslösen, bei dem der Bitcoin-Kurs auf 100.000 Dollar steigen könnte. Das ist jetzt jedoch nicht mehr so sicher.

Was, wenn Harris gewinnt?

Donald Trump hat früh klar gemacht, dass er hinter der Krypto-Industrie steht und die Zukunft von Bitcoin in den USA schreiben will. Kamala Harris hat inzwischen zwar auch verstanden, dass der Kryptomarkt in den USA nicht zu vernachlässigen ist und hier viele Wählerstimmen abzugreifen wären, glaubhaft wirkt sie mit ihren vagen Aussagen jedoch nicht. Eine Rallye unmittelbar nach ihrem Wahlsieg gilt fast schon als ausgeschlossen. Allerdings haben politische Börsen meist kurze Beine. Die Chancen, dass der Bitcoin-Kurs mittel- bis langfristig unabhängig vom Ausgang der Wahl steigt, sind demnach hoch.

No matter what the outcome of the U.S. election, Bitcoin's price is going exponential.



Why would it be different this time around? pic.twitter.com/RPyEKduOE2 - Crypto Rover (@rovercrc) September 17, 2024

Zumindest hat bisher jede Wahl in den USA einen anschließenden Bullrun ausgelöst, unabhängig vom Ergebnis. Wichtig ist, dass Klarheit herrscht. Wenn man die neuen Regeln kennt, die mit neuen Präsidenten einhergehen, kann man auch entsprechend handeln. Nur die Unsicherheit ist der größte Feind der Anleger.

Sollte Harris die Wahl im November also tatsächlich gewinnen, ist davon auszugehen, dass der Bitcoin-Kurs erst fällt, sich aber schon kurz darauf wieder erholt. Eine Rallye auf 100.000 Dollar scheint bis spätestens Ende nächsten Jahres fast schon unvermeidbar zu sein. Davon würden auch die meisten Altcoins profitieren, wobei derzeit vor allem Crypto Allstars ($STARS) extrem gefragt ist.

Anleger setzen mit 1,3 Millionen Dollar auf Crypto Allstars

Crypto Allstars ($STARS) ist ein neuer Altcoin, der Anleger von Anfang an durch einen einzigartigen Anwendungsfall überzeugt. Die Entwickler ermöglichen es mit dem neuen MemeVault-Ökosystem, verschiedene Meme Coins auf einer Plattform zu staken, unabhängig davon, auf welcher Blockchain sie basieren. Damit geht Crypto Allstars einen großen Schritt in Richtung Interoperabilität am bisher noch stark fragmentierten Kryptomarkt. Ein Konzept, das Anleger begeistert.

($STARS Token-Vorverkauf - Quelle: Crypto Allstars Website)

Obwohl Crypto Allstars ($STARS) noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird, haben Anleger schon über 1,3 Millionen Dollar im ICO investiert. Die hohe Nachfrage dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass die Staking-Rendite für Anleger, die PEPE, DOGE, SHIB oder WIF auf Crypto Allstars staken, umso höher ausfällt, je mehr $STARS-Token man hält. Das dürfte auch dazu führen, dass Investoren ihre $STARS nicht mehr so schnell verkaufen, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen schnell um mehr als das 10-fache steigen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.