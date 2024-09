Während der Peer Review Week 2024 unterstreicht MDPI seine Führungsrolle in der Forschungsintegrität mit innovativen KI-gesteuerten Tools und globaler Expertise.

MDPI, ein führender Open-Access-Verlag, freut sich, seine Teilnahme an der Peer Review Week 2024 anzukündigen, die vom 23. bis 27. September stattfindet. Das diesjährige Thema "Innovation und Technologyie bei der Peer-Review" beschäftigt sich mit der sich verändernden Verlagslandschaft und der Frage, wie Peer-Review-Verfahren die wissenschaftliche Kommunikation beeinflussen.

Im Laufe der Woche wird MDPI Online-Webinare in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum veranstalten, persönliche Veranstaltungen in China durchführen und neue Blog-Artikel veröffentlichen, um Autoren, Gutachter, Herausgeber und die weltweite wissenschaftliche Gemeinschaft in die Zukunft der Forschungsintegrität einzubeziehen.

Webinar: Rundtischgespräch über Innovation und Technologie bei der Peer-Review

Seien Sie dabei, wenn unsere Diskussionsteilnehmer ihre Erfahrungen und Erkenntnisse über die Zukunft des Publizierens und die wichtige Rolle der Peer-Review austauschen 24. September 2024, 15:00 Uhr (MESZ).

MDPI-Tools: Neuartige Peer-Review

Bei MDPI setzen wir aktiv auf innovative Technologien, um sicherzustellen, dass in unseren Zeitschriften hochwertige Manuskripte veröffentlicht werden. Ethicality, das sich derzeit in der Testphase befindet, wird unseren Einreichungsprozess verbessern, indem es unter anderem dabei hilft, KI-generierte Publikationen, Selbstzitate und nicht verwandte Referenzen zu identifizieren.

Besuchen Sie diesen Raum in der Zeit vom 24. 26. September, um mehr über zwei KI-gesteuerte Tools zu erfahren, die MDPI entwickelt hat, um die Integrität der Forschung und die Peer-Review zu verbessern: Eureka Reviewer Recommender und Online Proofreader sowie unser hauseigenes System für die Online-Einreichung, SuSy.

Das Engagement von MDPI für die Integrität der Forschung

Als Mitglied des Committee on Publication Ethics (COPE) engagiert sich MDPI auch weiterhin für die Integrität der Forschung. Der Einsatz innovativer Technologien zur Rationalisierung des Peer-Review-Prozesses ermöglicht es MDPI, wettbewerbsfähige Bearbeitungszeiten zu bieten und gleichzeitig die Qualitäts- und Ethikstandards strikt einzuhalten.

Stefan Tochev, CEO von MDPI: "Wir haben erhebliche Fortschritte bei der Förderung von Transparenz und Strenge im Peer-Review-Verfahren gemacht und MDPI als einen der Hauptakteure für offene Review-Prozesse positioniert. Wenn die gesamte Verlagsbranche ein ähnliches Maß an Transparenz an den Tag legen würde, könnten wir den Fortschritt bei der Stärkung der globalen Peer-Review-Standards beschleunigen und so mehr Vertrauen und Verantwortlichkeit in der wissenschaftlichen Kommunikation fördern."

Über MDPI

Als Pionier der wissenschaftlichen Open-Access-Veröffentlichung unterstützt MDPI akademische Gemeinschaften seit 1996. Wir sind führend beim Übergang zu offener Wissenschaft, indem wir Forschung für jedermann frei zugänglich machen. Mehr als 3,5 Millionen Forscher vertrauen uns ihre wissenschaftlichen Entdeckungen an. Unser Redaktionsprozess wird durch ein Netzwerk engagierter Gutachter, über 6.000 professionelle Mitarbeiter und mehr als 440 vollständig frei zugängliche Zeitschriften unterstützt.

