Thema heute:

Jeder dritte Autofahrer findet Kfz-Versicherung zu teuer: Sparen bei der Fahrleistung

Mehr als jeder dritte Autofahrer findet den Vertrag seiner Kfz-Police inzwischen als finanzielle Belastung (36 %). Befragt wurden Autofahrer, die (Mit-)Entscheider bezüglich der Kfz-Versicherung sind.

"Schnell und einfach bei der Kfz-Versicherung Geld sparen kann man, wenn man seine Kilometerzahl reduziert", sagt man bei Finanztip, oft gehe das sogar rückwirkend fürs laufende Jahr. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre haben nur 39 Prozent der Autofahrer diese Möglichkeit genutzt und die Fahrleistung ihrer Kfz-Versicherung verringert. Fast die Hälfte hat dieses Tarifmerkmal noch nie optimiert (49 %).

10.000 Kilometer als Fahrleistung im Vertrag kosteten in der aktuellen Finanztip-Studie durchschnittlich 16 Prozent mehr als 5.000 Kilometer. "Wer dann 5.000 Kilometer mehr in seinem Vertrag stehen hat, als er tatsächlich fährt, der schenkt seiner Versicherung einfach Geld", heißt es. "Bei einem Jahresbeitrag von beispielsweise 500 Euro sind das im Schnitt 80 Euro, die Versicherte aus dem Fenster werfen." Die Studie zu Tarifmerkmalen in der Kfz-Versicherung veröffentlicht Finanztip regelmäßig.

Bei den Kosten wird Folgendes deutlich:

• 5.000 Kilometer kosteten durchschnittlich 7 Prozent mehr als 2.000 Kilometer

• Bei 10.000 Kilometern kommen durchschnittlich 16 Prozent dazu.

• Sind es 15.000 Kilometer, muss man im Schnitt weitere 9 Prozent ansetzen

• 20.000 Kilometer kosteten durchschnittlich 14 Prozent mehr, als wenn sie nur 15.000 Kilometer fahren.

• Und bei 25.000 Kilometern müssen Sie auf die 20.000 Kilometer-Prämie im Schnitt weitere 13 Prozent mehr zahlen.

Sie merken, es wird deutlich teuer, je mehr Kilometer Sie fahren.

Kilometer anpassen und sparen - das geht auch rückwirkend

Die Kilometerzahl sollte man zwar realistisch, aber eher defensiv einschätzen, denn Kilometer nachmelden geht immer. "Einfach zu wenig Kilometer angeben und damit den Preis für die Autoversicherung drücken, sollte man natürlich nicht", so Finanztip. Ein Blick auf die Fahrleistung lohnt aber jedes Jahr. Denn nicht nur Nachmelden von mehr gefahrenen Kilometern ist möglich. Wer deutlich weniger gefahren ist als angenommen, sollte das seinem Versicherer mitteilen - und so sparen. Denn bei vielen Versicherungen ist eine solche Änderung der Fahrleistung mittlerweile rückwirkend fürs aktuelle Jahr möglich, ohne dabei gleich einen neuen Vertrag abschließen zu müssen.

