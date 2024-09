München (ots) -Die Gäste:Bodo Ramelow, Die Linke (Ministerpräsident Thüringen)Ralf Stegner, SPD(Bundestagsabgeordneter)Sarah Pagung (Außen- und Sicherheitsexpertin)Bettina Böttinger (Moderatorin)Gregor Peter Schmitz (Stern)Nena Brockhaus (Journalistin)Abschied von der MachtIm Gespräch der Ministerpräsident von Thüringen Bodo Ramelow (Die Linke).Krieg in der UkraineDarüber debattieren der Außenpolitiker Ralf Stegner (SPD) und die Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik Sarah Pagung.Es kommentieren: die Moderatorin Bettina Böttinger, der Chefredakteur des Stern Gregor Peter Schmitz und die Journalistin Nena Brockhaus."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5866461