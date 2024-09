Vaduz (ots) -Bei einem zweitägigen Besuch in Liechtenstein informierten sich die liechtensteinischen Honorarkonsulinnen und -konsuln über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur und tauschten sich mit Entscheidungsträgern aus.Das vielseitige Programm ermöglichte den Honorarkonsulinnen und -konsuln einen vertieften Einblick in den Wirtschafts- und Finanzdienstleistungsstandort Liechtenstein. Die Firmenbesuche bei der Hilti Aktiengesellschaft und bei LiCONiC Instruments sowie die Treffen mit Verbandsvertretern und Vertretern der Finanzmarktaufsicht verdeutlichten die Diversität und Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein.In einem umfangreichen Austausch mit dem Amt für Auswärtige Angelegenheiten standen aktuelle aussenpolitische Schwerpunkte Liechtensteins im Zentrum. Gleichzeitig wurden Möglichkeiten für die weitere aktive Einbindung der Honorarkonsulinnen und -konsuln in der liechtensteinischen Aussenpolitik diskutiert. Höhepunkt des Aufenthalts der Honorarkonsulinnen und -konsuln in Liechtenstein bildete das Treffen mit Aussenministerin Dominique Hasler. Abgerundet wurde das Programm mit einem Konzert der Musikakademie Liechtenstein.Liechtenstein verfügt derzeit über elf Honorarkonsuln und -konsulinnen in verschiedenen Städten der USA und Deutschlands sowie in London, Brünn (Tschechien), Hong Kong und Singapur. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Vielfalt und die Stärken Liechtensteins im Ausland sichtbar zu machen und den wirtschaftlichen, kulturellen und bildungspolitischen Austausch zu fördern. Ihre Aktivitäten verfolgen die Honorarkonsulinnen und -konsuln jeweils in enger Abstimmung mit dem Amt für Auswärtige Angelegenheiten und - wo vorhanden - der liechtensteinischen Botschaft vor Ort. Alle zwei Jahre besuchen die Honorarkonsulinnen und -konsuln Liechtenstein.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportSarah Nigg, Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 76 84sarah.nigg@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100923045