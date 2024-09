Die Vorstellung der neuen iPhone 16-Reihe von Apple hat sowohl in westlichen Märkten als auch in China für wenig Begeisterung gesorgt. Die Neuerungen im Vergleich zum Vorgängermodell fallen minimal aus, was sich in den Vorbestellungen widerspiegelt, die aktuell unter den Erwartungen liegen. Besonders problematisch ist die Situation in China, wo das iPhone 16 zunächst ohne KI-Funktionen auf den Markt kommt. Apple plant, diese Funktionen erst im Laufe des kommenden Jahres nachzuliefern, was die Attraktivität des Geräts auf dem wichtigen chinesischen Markt deutlich mindert.

Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Die enttäuschenden Verkaufszahlen des iPhone 16 haben bereits Auswirkungen auf die Apple-Aktie. Zum Wochenstart zeigte sich die Aktie als einer der Verlierer an den [...]

