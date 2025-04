90 Prozent aller iPhones stammen aktuell aus China. Um geopolitische Risiken besser abfedern zu können, will Apple schon ab 2026 alle Smartphones für den US-Markt in Indien produzieren. Apple will offenbar ab dem kommenden Jahr alle iPhones für den US-Markt in Indien produzieren lassen. Wie die Financial Times berichtet, ist dieser Schritt Teil einer langfristigen Strategie des Konzerns, die starke Abhängigkeit von chinesischen Produktionsstätten ...

