Der zukünftige Ex-Finanzminister Magnus (Brunner) wird also Kommissar für Migration. Gerade kam mir der Gedanke, ob bei der Besetzung der neuen EU-Kommission ein KI-Tool Verwendung fand? Weil so eine Besetzung ist ja quasi eine mathematische Problemstellung, die mich an die Nominierung von ÖVP-Ministern erinnert. Dort sagen die Bundesländer und die Bünde, wen sie gerne hätten und der jeweilige Kanzler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...