Calabrio, das auf Workforce Performance spezialisierte Unternehmen, gab heute die Ernennung von Dave Rhodes zum Chief Executive Officer (CEO) mit sofortiger Wirkung bekannt. Rhodes tritt die Nachfolge von Interim-CEO Joel Martins an, der weiterhin als Chief Technology Officer (CTO) von Calabrio tätig sein wird.

Mit seiner jahrzehntelangen Führungserfahrung und seinem umfassenden Fachwissen über das Wachstum und die Skalierung von Softwareunternehmen tritt Dave einem dynamischen Führungsteam bei, das sich durch sein Engagement für kontinuierliche Innovation und strategische Partnerschaften der Neudefinition der Zukunft von Contact Centern weltweit verschrieben hat.

"Calabrio steht an der Spitze der Umwälzung von Contact Centern weltweit, indem es seine unvergleichliche Workforce Engagement Management (WEM)-Lösung nutzt, die KI-gestützte Analysen und fortschrittliche Business Intelligence (BI) in ihrem Kern integriert hat", sagte Rhodes. "Das Unternehmen strebt kontinuierlich danach, durch technologische Fortschritte und einen einzigartigen Fokus auf operative Effizienz, die transformative Kundenerlebnisse vorantreibt, Spitzenleistungen im Service neu zu definieren. Ich freue mich, das Calabrio-Team zu führen und die enormen Wachstumschancen zu ergreifen, die vor uns liegen."

Vor Calabrio war Rhodes als CEO bei Sauce Labs tätig, dem führenden Anbieter von Lösungen für kontinuierliche Tests und Fehlerberichte, die Unternehmen das Vertrauen geben, hochwertige Software schnell zu entwickeln, zu liefern und zu aktualisieren.

Vor seiner Tätigkeit bei Sauce Labs war Rhodes SVP/GM des Digital Twins Business von Unity Software und Chief Revenue Officer (CRO) des Unternehmens, wo er den Umsatz von 130 Mio. US-Dollar auf 600 Mio. US-Dollar steigern konnte. Vor seiner Zeit bei Unity war er EVP Sales, Services und Marketing bei Paradigm/Emerson, wo er für die Entwicklung, Implementierung und Ausführung weltweiter Wachstumsstrategien verantwortlich war. Rhodes war außerdem 11 Jahre lang bei Autodesk tätig, wo er zuletzt als VP Amerika fungierte.

Kris Weston, Thoma Bravo, Vorstandsvorsitzender und Operating Partner, erklärten: "Wir freuen uns sehr, Dave Rhodes als neuen CEO von Calabrio begrüßen zu dürfen. Seine Erfahrung bei der Umwandlung von Software-Unternehmen in Marktführer, kombiniert mit seiner Go-to-Market-Expertise und seiner Leidenschaft für Software-getriebene Innovationen, positionieren ihn auf einzigartige Weise, um Calabrios nächste Wachstumsphase zu leiten. Seine visionäre Führung und sein strategischer Scharfsinn werden unsere Innovationsbemühungen beschleunigen, die für die Zukunft der Contact Center entscheidend sind. Wir sind zuversichtlich, dass Calabrio unter der Führung von Dave weiterhin neue Branchenstandards setzen und die vielen vielversprechenden Perspektiven nutzen wird."

