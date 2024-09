Investition zur Beschleunigung der Entwicklung KI-gestützter digitaler Arbeitskräfte und zur Ausweitung der globalen Präsenz



SAN FRANCISCO, Sept. 17, 2024, ein bahnbrechendes KI-Startup, das die moderne Arbeitswelt mit autonomen digitalen Arbeitskräften umgestaltet, hat heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Mio. USD bekanntgegeben. Die Runde wurde von Benchmark geleitet, mit Beteiligung von Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, HubSpot Ventures, Project A, 20VC, 20Growth und 20Sales.

Das 2022 von CEO Hasan Sukkar gegründete Unternehmen 11x vereinfacht Go-to-Market (GTM)-Abläufe mit KI-gesteuerten digitalen Mitarbeitern, damit sich die Teams auf strategische Aufgaben konzentrieren können.

"Wir zielen nicht auf SaaS-Ausgaben, sondern auf Einstellungsbudgets ab. Unser Geschäft ist es, Arbeit zu verkaufen," so Guillaume Roux-Romestaing, Head of Partnerships bei 11x.

Herausforderungen im Bereich GTM angehen

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Landschaft der GTM-Tools zunehmend fragmentiert. Die Verbreitung von Spezialsoftware - von CRM und Marketing-Automatisierungsplattformen bis hin zu Tools für das Engagement im Vertrieb und Dienstleistungen zur Datenanreicherung - hat die Umsatzteams belastet.

"Seit der Erfindung von Salesforce im Jahr 1999 hat die Anhäufung von spezialisierter GTM-Software in Teams zu fragmentierten Systemen und aufgeblähten Betriebskosten geführt. Jedes neue Tool erfordert oft eine eigene Integration, Wartung und Schulung, was letztendlich jegliche Effizienzsteigerung, die diese Tools bieten sollten, zunichte macht", erklärt Keith Fearon, Head of Growth bei 11x.

Die Lösung von 11x

11x definiert die Arbeitswelt neu, indem es KI-gestützte digitale Mitarbeiter entwickelt, die autonom Arbeitsabläufe in Umsatzteams ausführen. Durch die Automatisierung von Aufgaben, die traditionell von Mitarbeitern ausgeführt werden, können diese digitalen Mitarbeiter "eingestellt" werden, um Aufgaben effizient und in großem Umfang zu erledigen.

"Der Schlüssel liegt darin, bestimmte Aufgaben, die traditionell von Mitarbeitern ausgeführt werden, zu entbündeln und neu zu verkaufen", so Sarah Tavel, General Partner bei Benchmark.

Anfang dieses Jahres brachte 11x "Alice" auf den Markt, eine KI-gestützte Vertreterin für Verkaufsentwicklung. Alice hat sich einen Namen gemacht, indem sie Unternehmen dabei hilft, auf Autopilot zu wachsen, indem sie die Akquise, das Multi-Channel-Engagement und die Personalisierung in großem Umfang automatisiert. Die kürzliche Markteinführung von "Jordan", einem KI-Telefonagenten, der sich auf die Qualifizierung von Inbound-Leads konzentriert, hat bereits das Interesse von Unternehmen geweckt, die ihre "Speed-to-Lead"-Prozesse rationalisieren wollen.

Auswirkungen von Investitionen und Wachstumspläne

Die Serie-A-Finanzierung wird die Produktentwicklungspipeline von 11x beschleunigen, das Team erweitern und die globale Marktpräsenz des Unternehmens stärken, insbesondere auf dem US-Markt, wohin das Unternehmen kürzlich seinen Hauptsitz verlegt hat. Das Team wächst dort weiter und zieht wichtige Mitarbeiter von führenden Technologieunternehmen an, wie z. B. CTO Prabhav Jain (ehemaliger Head of Financial Services Engineering bei Brex).

"Wir glauben, dass digitale Arbeitskräfte in zwei Jahren ein fester Bestandteil der Arbeitsweise von Unternehmen auf der ganzen Welt sein werden", so Hasan Sukkar.

Über 11x

11x ist ein KI-Startup, das 2022 von Hasan Sukkar gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung autonomer digitaler Mitarbeiter spezialisiert, die Go-to-Market-Workflows (GTM) automatisieren und es Unternehmen ermöglichen, ihre Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. 11x konzentriert sich auf die Automatisierung von Aufgaben in GTM-Teams wie Vertrieb, Marketing und Revenue Operations.

Weitere Informationen finden Sie unter 11x.ai .

Kontaktperson:

Keith Fearon - Head of Growth @ 11x

E-Mail: keith@11x.ai

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/611dfd4d-804c-49a2-83fe-94fbdcdbff65