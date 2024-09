WisdomTree bietet Zugang zum europäischen Energiemarkt für Erdgas.17. September 2024, FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit heute ist ein neuer Exchange Traded Commodity (ETC) von WisdomTree auf Xetra und an der Börse Frankfurt handelbar.Der WisdomTree European Natural Gas ETC bietet Anleger*innen einen einfachen und kosteneffizienten Zugang zum europäischen Markt für Erdgas, indem er in die ICE Dutch TTF-Terminkontrakte investiert. Der niederländische TTF-Gaspreis (Title Transfer Facility) ist ein ...

