Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit heute ist ein neuer Exchange Traded Commodity (ETC) von WisdomTree auf Xetra und an der Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der WisdomTree European Natural Gas ETC (ISIN XS2872233403/ WKN A4AH3A) biete Anleger*innen einen einfachen und kosteneffizienten Zugang zum europäischen Markt für Erdgas, indem er in die ICE Dutch TTF-Terminkontrakte investiere. Der niederländische TTF-Gaspreis (Title Transfer Facility) sei ein führender europäischer Referenzpreis. Die Futures würden an der ICE gehandelt. ...

