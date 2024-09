Mit einem Kursgewinn von über +7% war die Intel-Aktie (WKN: 855681) am Montag der Top-Wert in vielen Indizes. Nach Börsenschluss ging es weitere +6% für den Chiphersteller nach oben. Doch was sorgt plötzlich für Aufwind bei dem gefallenen Engel? Eine Reihe positiver Nachrichten Am Montag hat die zuletzt stark verprügelte Intel-Aktie deutlich aufwerten können. Ursache dafür ist eine ganze Reihe positiver Nachrichten für das Unternehmen. Konkret gemeldet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...