Der Aktienmarkt erholt sich, sowohl an der Wall Street, als auch am heimischen Markt. Ob die Korrektur nun vorüber ist, welche Rolle die Tech-Werte in Zukunft spielen werden, warum Gold gefragt ist und weshalb die Musik jetzt in der zweiten Reihe spielt, erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze Morgan Stanley und Daniel Saurenz, Feingold Research.