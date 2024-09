Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 17. September 2024 die Kommission zur Förderung von Verarbeitung und Absatz inländischer Landwirtschaftsprodukte neu gegründet und für die erste Mandatsperiode vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2028 bestellt.Als Vorsitzende der Kommission wurde Regula Imhof, Leiterin des Amts für Umwelt, bestellt. Triesenbergs Vorsteher Christoph Beck für die Gemeinden, Amtsleiterin Katja Gey für das Amt für Volkswirtschaft, Geschäftsführer Martin Renner für die Vereinigung Bäuerlicher Organisationen, Sektionspräsident Sven Simonis für die Wirtschaftskammer Liechtenstein und Geschäftsführer Mathias Ulrich für Liechtenstein Marketing nehmen als Mitglieder in der Kommission Einsitz.Die Regierung dankt den Kommissionsmitgliedern für ihre Bereitschaft, in der Kommission zur Förderung von Verarbeitung und Absatz inländischer Landwirtschaftsprodukte mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMiriam MarxerT +423 236 64 44miriam.marxer@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100923049