Die EON SE-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen beachtlichen Aufschwung an der Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 0,9 Prozent auf 13,78 Euro, wobei das Tageshoch bei 13,79 Euro lag. Dies markiert gleichzeitig das 52-Wochen-Hoch, das nur knapp 0,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 10,43 Euro am 4. Oktober 2023 zeigt sich eine beeindruckende Erholung von über 24 Prozent.

Positiver Ausblick und Investitionspläne

Die Ratingagentur S&P Global Ratings bestätigte einen stabilen Ausblick für EON. Das Unternehmen plant, seine regulatorische Vermögensbasis bis 2028 auf über 55 Milliarden Euro zu steigern und in das Kundenlösungsgeschäft zu investieren. Diese Strategie dürfte EONs Position als eines der führenden Netzunternehmen Europas festigen. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,550 Euro je Aktie, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das mittlere Kursziel wird von Experten auf 14,79 Euro geschätzt, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

