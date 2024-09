München (ots) -Alles außer Kartoffelnverfügbar bis 10. September 2025 in der ARD MediathekSechs Restaurantbesitzerinnen und Restaurantbesitzer mit Migrationshintergrund, die erfolgreich die Gerichte ihrer Herkunftsländer kochen, stehen im Mittelpunkt der aufwändigen Dokumentationsreihe "Alles außer Kartoffeln: Menschen. Küche. Heimat."Alles außer Kartoffeln in der ARD MediathekFIRST STEPS Award 2024Livestream am 30. September ab 19.30 Uhr in der ARD MediathekDer Nachwuchsfilmpreis FIRST STEPS ist die bedeutendste Auszeichnung für Abschlussfilme von Filmschulen in den deutschsprachigen Ländern. Er ist mit insgesamt 132.000 Euro der höchst dotierte Nachwuchspreis und wird jährlich in zehn Preiskategorien vergeben.Wer mit einer der begehrten Trophäen nach Hause gehen darf, wird am Montag, den 30. September im Theater des Westens bekanntgegeben und für alle Filmfans als Livestream in der ARD Mediathek ab 19:30 Uhr übertragen.First Steps Award 2024 in der ARD Mediathekmaffay.verfügbar bis 30. August 2026 in der ARD MediathekDas Ende einer Ära: Musiklegende Peter Maffay ist kurz vor seinem 75. Geburtstag auf großer Abschiedstournee. Für den NDR Dokumentarfilm "maffay." ließ sich Deutschlands erfolgreichster Rockstar monatelang exklusiv begleiten und zieht Bilanz.maffay. in der ARD MediathekMonopoly - Spiel ohne Erbarmenverfügbar bis 27. November 2024 in der ARD MediathekMonopoly ist das bekannteste Gesellschaftsspiel der Welt. Es brachte den Kapitalismus auf das Spielbrett und machte das Feilschen um Straßen und Bahnhöfe weltweit salonfähig. Die Dokumentation erzählt die wahre Entstehungsgeschichte des legendären Monopoly-Spiels, von geschicktem Marketing, der Utopie einer gerechten Welt - und uns selbst.Monopoly - Spiel ohne Erbarmen - in der ARD Mediathek:Nachhaltige Architektur: Die Schönheit des Gebrauchtenverfügbar bis 22. September 2026 in der ARD MediathekUmbauen statt abreißen, CO2 sparen und dafür kreative und innovative Methoden entwickeln, dafür steht das Baubüro in situ. Die Schweizer Pioniere für klimafreundliches Bauen setzen kreative Impulse gegen die Verschwendung in der Bauwirtschaft.Nachhaltige Architektur: Die Schönheit des Gebrauchten in der ARD MediathekFestival-Feeling mit Klassikverfügbar bis 23. August 2026 in der ARD MediathekARD-Klassik präsentiert die schönsten Festspiele und Open-Air-Konzerte 2024. Fantastische Stars vor traumhafter Kulisse mit Yuja Wang auf der Waldbühne Berlin, Khatia Buniatishvili beim Concert de Paris und Gustavo Dudamel bei den Salzburger Festspielen.Festival-Feeling mit Klassik in der ARD MediathekSophia Loren - Porträt einer Divaverfügbar bis 2. Oktober 2024 in der ARD MediathekEine zu lange Nase, zu breite Hüften, ein zu großer Mund - an Sophia Loren scheint alles maßlos. Die italienische Schauspielerin prägt mit ihren facettenreichen Rollen eine ganze Epoche. Ihr Talent und ihre Hartnäckigkeit bringen sie nach Cinecittà und Hollywood und machen sie zur lebenden Legende. Wer war diese explosive Frau hinter der Maske des Stars?Sophia Loren - Porträt einer Diva in der ARD Mediathek:Hörtipps:Bücher in Asche - Der Brand in der Anna Amalia Bibliothekverfügbar bis 31.Dezember 2026 in der ARD AudiothekIm September 2004 brennt die Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Mehr als 50.000 unschätzbar wertvolle Bücher verbrennen. Viele Menschen in Weimar wissen heute noch, wo sie in der Brandnacht waren. Der Brand hat sich ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben. Aber nicht nur als Katastrophe, sondern auch als ein Ereignis, das die Menschen zusammengeschweißt hat: Viele Bücher konnten durch sie gerettet werden. Der 5-teilige Storytelling-Podcast erzählt die Geschichte des Brandes aus der Perspektive der engagierten Menschen, die die Bibliothek gerettet haben.Bücher in Asche anhören in der ARD AudiothekWDR 3 Klassik Crushverfügbar bis 31. Dezember 2026 in der ARD AudiothekIn jeder Folge "Klassik Crush" trifft Trompeter Simon Höfele auf junge Musiker:innen. Sie sprechen nicht nur über Musik, sondern auch darüber, wie sie ihnen hilft, mit allem anderen zurecht zu kommen: psychische Gesundheit, Klimakrise und wie man das umsetzt, was man wirklich liebt. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge.WDR 3 Klassik Crush in der ARD Audiothekardmediathek.de/kulturPressekontakt:Wenn Sie Fragen oder mehr Information benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationE-Mail: Agnes.Toellner@ard.deardmediathek.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5866619