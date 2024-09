Die Upfield Group B.V., weltweit führende Anbieterin von Markenlebensmitteln, gibt heute bekannt, dass sie ihren Namen in Flora Food Group B.V. geändert hat. Die Umfirmierung ist ein wesentlicher Schritt in der Entwicklung des Unternehmens und folgt der leistungsorientierten Transformation auf mehreren Ebenen im gesamten Unternehmen.

Der neue Name spiegelt das Ziel der Flora Food Group wider, die nächste Generation köstlicher, natürlicher und nahrhafter Lebensmittel anzubieten, die erschwinglicher und nachhaltiger sind als ihre Pendants aus der Milchwirtschaft. Die Flora Food Group nutzt vier globale Megatrends (Bevölkerungswachstum, Nachfrage nach Milchalternativen, Tierschutz, Umwelt und Ressourcen) und führt den Wandel mit Produkten an, die diese Trends in vier wachsenden Kategorien Butter und Aufstriche, Sahnealternativen, Pflanzencremes und Käse aufgreifen und den Verbraucher:innen eine überzeugende Auswahl bieten.

Aufbauend auf über 150 Jahren Erfahrung und fundierter Forschung und Entwicklung wird die Flora Food Group nach weiteren Marktanteilen in den Bereichen Butter, Sahnealternativen, Pflanzencremes und Käse streben und spannende Wachstumsmöglichkeiten für ihre ikonischen Marken, lokalen Marken und das Foodservice Geschäft zu bieten.

David Haines, Group CEO der Flora Food Group, kommentiert: "Die Umfirmierung in Flora Food Group ist ein spannender und logischer Schritt in der umfassenden Transformation, die wir vollzogen haben. Wir haben unser Unternehmen völlig neu erfunden. Der neue Name spiegelt besser wider, wer wir sind, denn Flora ist eine unserer ältesten und beliebtesten Marken, die von Millionen von Familien und Profis auf der ganzen Welt geliebt wird. Dieser Name erinnert auch an das reiche Erbe und das breite Portfolio des Unternehmens. Er drückt unsere große Leidenschaft für die Herstellung köstlicher, natürlicher und nahrhafter Lebensmittel aus, mit denen wir jeden Tag Hunderte von Millionen Familien ernähren.

Die Umfirmierung tritt auf Konzernebene in den Niederlanden sofort in Kraft, während sie in den globalen Märkten der Flora Food Group in den kommenden Monaten schrittweise umgesetzt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.florafoodgroup.com

Über die Flora Food Group

Weltweit führende Anbieterin von Markenlebensmittel, bietet die Flora Food Group die nächste Generation köstlicher, natürlicher und nahrhafter Lebensmittel an. Unsere Produkte sind erschwinglicher und nachhaltiger als Milchprodukte. Wir bieten Verbraucher:innen eine überzeugende Auswahl in vier wachsenden Kategorien: Butter und Aufstriche, Pflanzencremes, Sahnealternativen und Käse. Wir sind in vielen der 100 Länder, in denen wir tätig sind, führend mit bekannten Marken wie Flora, Becel+ProActiv, BlueBand, Country Crock, I Can't Believe It's Not Butter, Rama und Violife sowie mit unseren lokalen Marken und unserem Professional-Geschäft. Wir blicken auf eine mehr als 150-jährige Geschichte zurück, verfügen über fundiertes Know-how in Forschung und Entwicklung und setzen uns unermüdlich für die Bereitstellung köstlicher, nährstoffreicher Lebensmittel ein. Wir besitzen 14 Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Die Flora Food Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam (Niederlande) und beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiter. Das Unternehmen erzielte 2023 einen Nettoumsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist damit weltweit führend im Bereich pflanzlicher Lebensmittel.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die zukünftige (finanzielle) Leistung und Position der Flora Food Group enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Flora Food Group und den dem Unternehmen derzeit vorliegenden Informationen. Die Flora Food Group weist die Leser darauf hin, dass solche Aussagen bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die nur schwer vorhersehbar sind, und dass viele Faktoren dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung und Position erheblich von diesen Aussagen abweichen. Die Flora Food Group ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die englischsprachige Version der Pressemitteilung ist maßgeblich.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240917393623/de/

Contacts:

Flora Food Group Media Relations

medialine@florafg.com