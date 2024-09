Hannover (www.anleihencheck.de) - Im August konnten die US-Einzelhandelsumsätze marginal um immerhin 0,1% M/M zulegen, so Tobias Basse von der NORD/LB.Die Absatzzahlen in den Automobilhäusern hätten nach Auffassung vieler Beobachter in der Tat deutlich schwächer ausfallen können. Ganz grundsätzlich gesprochen würden sich die aktuellen Zahlen zum Konsumverhalten in den USA nicht schwach präsentieren. Dieses Faktum könnte sogar ein ganz kleines Mosaiksteinchen sein, welches dem FOMC weitere Argumente für einen "kleinen" Zinsschritt um lediglich 25 Basispunkte liefere. (17.09.2024/alc/a/a) ...

