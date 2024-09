München (ots) -In wenigen Tagen startet die 189. Wiesn. Besonders im Fokus dieses Jahr: die Bierpreise. Zum ersten Mal überschreitet der Preis für eine Mass Bier die 15-Euro-Marke. Dennoch bleibt die Stimmung positiv: Laut einer aktuellen Umfrage des Online-Supermarkts Knuspr (http://www.knuspr.de) in Zusammenarbeit mit Appinio planen 42 % der Befragten in Bayern, das größte Volksfest der Welt zu besuchen. Jeder Fünfte ist noch unentschlossen.Biersorte als Schlüsselfaktor für die FestzeltwahlFür fast die Hälfte der Befragten (45 %) ist die Biersorte ausschlaggebend bei der Wahl des Festzeltes. Besonders beliebt sind die Festbiere von Augustiner (28 %), Paulaner (17 %) und Hofbräu (8 %), wobei Paulaner bei den 25- bis 34-Jährigen bevorzugt wird. Gleichzeitig empfinden 86 % der Befragten die Bierpreise beim diesjährigen Oktoberfest als zu hoch, und 60 % haben sich vorgenommen, deshalb auf der Wiesn weniger Bier zu trinken.Alternative Bierwünsche, alkoholfrei im TrendNicht nur die offiziellen Wiesn-Biere sind beliebt: 39 % der Befragten würden befürworten, dass auch Biere, die nicht in München gebraut werden, auf der Wiesn ausgeschenkt werden - eine Einstellung, die besonders unter jüngeren Befragten (50 % der 16- bis 24-Jährigen) verbreitet ist. Zudem ist der Wunsch nach alkoholfreien Alternativen groß: 54 % sprechen sich für ein alkoholfreies Zelt aus, insbesondere Frauen (61 %) und die jüngere Generation (58 %). Jeder dritte (32 %) Befragte plant, beim diesjährigen Oktoberfest überwiegend alkoholfreies Bier zu trinken, insbesondere die 34- bis 44-Jährigen (42 %).Knuspr friert die Bierpreise ein und bringt die Wiesn nach HauseWer die Wiesn lieber zuhause feiern möchte, profitiert von einer neuen Aktion von Knuspr: Der Online-Supermarkt hat die Preise von fünf offiziellen Münchner Oktoberfestbieren sowie einem weiteren Festbier auf das Vorjahresniveau eingefroren. Dazu zählen die Wiesnbiere von Spaten, Löwenbräu, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Paulaner und - als zusätzliches Schmankerl - das Festbier vom Giesinger Bräu. Passend zum 189. Jubiläum des Oktoberfests gibt es beim Kauf von vier oder mehr Festbieren 18,9 % Rabatt - egal ob einzeln oder im Kasten.Knuspr liefert zudem über 100 original Oktoberfest-Spezialitäten direkt an die Haustür. Darunter die berühmte XXL-Wiesn-Brezn von Piller, gebrannte Mandeln von Feinkost Käfer sowie Weißwürste und Leberkäs von der Metzgerei Klobeck am Viktualienmarkt.Mehr Informationen: https://www.knuspr.de/thema/oktoberfestMethodik:Bei der repräsentativen Online-Umfrage wurden vom 10. bis 12. September 500 Verbraucher in Bayern im Alter von 16-65 Jahren befragt. Die Umfrage wurde vom Marktforschungsunternehmen Appinio im Auftrag von Knuspr durchgeführt. Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet.Pressekontakt:Knuspr | Großer Kern GmbHTimea Rüb-Scholzpresse@knuspr.deOriginal-Content von: knuspr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159077/5866678