Tagesausblick für 18.09.: DAX schließt vor Fed-Entscheidung freundlich

Der DAX® setzte den Aufwärtstrend heute fort. Unterstützung kam vor allem aus den USA. Die US-Industrieproduktion und US-Einzelhandelsumsätze fielen besser aus als erwartet und gaben den US-Indizes zum Handelsauftakt Schwung. Der rückläufige ZEW-Index, der die Konjunkturerwartungen von deutschen Finanzexperten widerspiegelt, rückte in den Hintergrund. Morgen steht die US-Zinsentscheidung im Fokus. Sie könnte den Märkten signifikate Impulse geben.

An den Anleihemärkten pendelten die Renditen in der Bandbreite der zurückliegenden Tage. Die Fed-Entscheidung könnte morgen zu größeren Ausschlägen führen. Bei den Edelmetallen hat sich die Lage mehrheitlich ebenfalls beruhigt. Gold- und Silberpreis stagnierten auf hohem Niveau. Die Notierung für eine Feinunze Palladium blieb derweil in Rallymodus und schob sich auf 1.100 USD und damit auf den höchsten Stand seit April. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil deutet ein Aufwärtsbewegung an - allerdings sind die Bullen noch sehr vorsichtig unterwegs.

Unternehmen im Fokus

Bayer präsentierte im Rahmen des ESMO Kongresses gute Daten zum Krebsmedikament Darolutamid. Der DAX®-Wert reagierte mit einem Kursaufschlag. Er blieb zunächst jedoch im mittelfristigen Seitwärtstrend. Die Aktie von Commerzbank schielte im über das Maihoch. Daimler Truck wird im November die Serienfertigung des eActros 600 starten. Dies gab der Nutzfahrzeughersteller im Rahmen der IAA Transportation in Hannover bekannt. Die Aktie gab heute kräftig Gas. Allerdings ist der seit April gebildete Abwärtstrend noch intakt. Die Deutsche Lufthansa flog über die 6 Euromarke und bestätigte damit den Ausbruch aus dem seit Dezember gebildeten Abwärtstrend. E.On profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die Aktie markiert mit EUR 13,65 den höchsten Stand seit 2012. Meldungen zufolge will der Touristikkonzern TUI nach Lateinamerika expandieren. Die Aktie hat gestern die 6 Euromarke wieder überschritten. Die nächste Hürde liegt bei EUR 6,20. Zalando setzte den Erholungskurs der zurückliegenden Handelstage fort und sprang über bei EUR 25 über die obere Begrenzung des seit Mai gebildeten Seitwärtstrends. Die nächste Hürde liegt bei EUR 27,70.

Morgen laden T-Mobile US und Wacker Chemie jeweils zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine:

Euro Zone-Inflation

United States-Housing Stats

United States-Fed policy decision

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.900/18.990/19.718 Punkte Unterstützungsmarken: 17.078/17.808/18.033/18.180/18.259/18.430/18.572/18.700 Punkte Der DAX® schob sich über die Widerstandsmarke von 18.700 Punkten und eröffnete damit weiteres Aufwärtspotenzial bis 18.900 Punkte (Oberkante des Aufwärtstrendkanals) und im weiteren Verlauf bis 18.990 Punkte. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind weiter aufwärtsgerichtet. Untertützung findet der Leitindex bei 18.700 Punkten. Sinkt der Index unter diese Marke droht ein Rücksetzer bis 18.572 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 29.07.2024 - 17.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 18.09.2019 - 17.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 96,09 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 115,79* 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 116,12*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.09.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 2,19* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 5,09 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,87 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,22 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.09.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.