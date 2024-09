Ethereum, XRP und Co: Kryptoexperte enthüllt 3-Stufen-Plan für renditenreiche Anlage!

MonetenDave, ein beliebter YouTuber mit über 46.300 Abonnenten, hat in seinem aktuellen Video die neuesten Marktprognosen und Investitionsansätze mit seiner Community geteilt. In seiner typischen Mischung aus technischer Analyse und lockerem Auftreten präsentiert er neben den technischen Gegebenheiten auch seine Positionierung am Markt, um optimal von der nächsten Marktphase profitieren zu können.

Ausschnitt aus dem Video, Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=BdW-_gPN898

1. Wechsel von Bitcoin zu Ethereum

Als erstes ging der Investor auf die oft gestellte Frage ein, ob er nach wie vor auf Bitcoin ausgerichtet sei. In der Vergangenheit hatte sich MonetenDave stark auf Bitcoin fokussiert, doch nach dem Durchbrechen der 40.000 US-Dollar-Marke sei die Investition in diese Kryptowährung für ihn nicht mehr interessant. Seiner Meinung nach bieten andere Kryptowährungen derzeit deutlich höheres Potenzial für Gewinne.

Aktuell liegt der Schwerpunkt seines Sparplans auf Ethereum, wobei er 70 % seines Budgets in diese Kryptowährung investiert. Er geht davon aus, dass Ethereum in den nächsten 12 bis 18 Monaten um das Dreifache steigen könnte. Der derzeitige Preis von rund 2.300 US-Dollar bietet aus seiner Sicht einen optimalen Einstiegspunkt, da er erwartet, dass Ethereum auf 7.500 US-Dollar steigen könnte. "Mehr ist natürlich immer möglich", fügte er hinzu, "aber 300 % halte ich für realistisch."

2. Etablierte Altcoins

Neben seinem Hauptinvestment in Ethereum legt MonetenDave rund 20 % seines Budgets in andere etablierte Kryptowährungen an, darunter Chainlink und VeChain. Diese Coins bieten laut dem Experten gute Entwicklungsmöglichkeiten und dennoch höhere Steigerungsraten, wie es die Vergangenheit bereits gezeigt hat.

Altcoins have bottomed out.



The next target is $1.8T in Q1 2025. pic.twitter.com/TRRSq5m0ey - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 15, 2024

Den Ausblick für 2024 und 2025 sieht MonetenDave äußerst optimistisch. Er ist überzeugt, dass der Markt noch dieses Jahr einen starken Aufwärtstrend erleben wird. Er geht von deutlichen Erholungen ab Oktober bis zum Jahresende aus, was historische Muster unterstützen. "Der Oktober ist bekannt als der 'goldene Monat', und wir könnten wieder eine starke Performance sehen", erklärte er.

Trotz seiner Verlagerung auf Ethereum glaubt er, dass Bitcoin im Jahr 2025 die 100.000 US-Dollar-Marke überschreiten könnte. Allerdings warnt er, dass bei einem Durchbrechen der 50.000 US-Dollar-Marke der Preis möglicherweise schnell auf 45.000 oder sogar 43.000 US-Dollar sinken könnte, ausgelöst durch Panikverkäufe.

3. Renditenreiche kleine Coins

Die restlichen 10 % seines Portfolios fließen in risikoreiche, kleinere Coins, die weit außerhalb der Top 500 nach Marktkapitalisierung rangieren. "Es ist wichtig, sich auch auf risikoreichere Investments zu konzentrieren", so MonetenDave. "Auch wenn viele dieser Coins möglicherweise scheitern, gleicht das Potenzial bei den großen Projekten die Verluste aus." Er hebt hervor, dass gerade junge Token durch frühe Investments hohe Steigerungsraten für Anleger bringen können. Meme-Coins haben gezeigt, dass sie innerhalb eines Jahres von nahezu unbekannt auf Marktkapitalisierungen in Millionenhöhe steigen können.

Während MonetenDave im Video keine konkreten Favoriten nennt, könnte Pepe Unchained ($PEPU) als Krypto-ICO ein äußerst interessanter Baustein für ein erfolgreiches Portfolio sein. Das Projekt kombiniert das Meme-Coin-Narrativ mit dem Anspruch, eine eigene Blockchain zu programmieren - was hohe Potenziale für eine Vervielfachung des investierten Kapitals bietet. Auch Krypto-Influencer ClayBro sieht in Pepe Unchained einen möglichen Preisanstieg um das 20-fache nach dem Launch.

Pepe Unchained auf der Website entdecken.

Das große Potenzial von Vorverkaufs-Token liegt in der geringen Marktkapitalisierung zu Beginn eines Projekts. Durch niedrige Investitionen am Start können bereits geringe Mittelzuflüsse den Kurs um das Zwei- bis Dreifache steigen lassen. Im Vergleich dazu bräuchte es bei etablierten Memecoins wie DogWifHat über 1,5 Milliarden US-Dollar , um eine Verdopplung zu erreichen. Dennoch sollte auf eine solide Grundlage des Krypto-Projekts geachtet werden, da diese Investments ein hohes Risiko bergen.

Pepe Unchained hat bereits über 13,5 Millionen US-Dollar für die Entwicklung seiner Blockchain und den Start des Krypto-Tokens eingesammelt, was eine solide Basis darstellt. Zum Vergleich: Ethereum sammelte in seinem ICO 2014 rund 18,3 Millionen US-Dollar ein, als ein Ether für 0,30 US-Dollar verkauft wurde. Die entsprechenden Steigerungsraten von Ethereum bis heute sind ein bekanntes Beispiel für die Möglichkeiten von Krypto-ICOs.

Während aktuell vor allem Meme-Coins diese schnellen Steigerungsraten zeigen, planen die Entwickler von Pepe Unchained zusätzlich eine eigene Blockchain und ein umfassendes Ökosystem aufzubauen. So soll es einen Blockchain-Explorer, eine eigene Tauschplattform und die Möglichkeit geben, Token zwischen verschiedenen Netzwerken zu transferieren.

Hier $PEPU Token kaufen und im Vorverkauf dabei sein.

