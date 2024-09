Shenyang, China (ots/PRNewswire) -CMG-News:Am Dienstag findet das traditionelle chinesische Mittherbstfest statt, und die China Media Group (CMG) hat offiziell eine Gala zu diesem Anlass veranstaltet.https://news.cgtn.com/news/2024-09-16/Live-Moon-rises-bright-Celebrating-Mid-Autumn-Festival-1wWlxl23Hig/p.htmlDas gesamte abendliche Festival folgt dem künstlerischen Streben nach "Ästhetik, Aufrichtigkeit, Lyrik und Romantik". In der Struktur von drei Kapiteln integrierten mehr als 30 Programme von Poesie, Gesang, Tanz, Theater und anderen Arten der Darbietungsformen, um dem Publikum ein festliches und harmonisches "Familienbankett" mit tiefgründigen Konnotationen zu bieten!Die runde Hauptbühne der diesjährigen Gala basiert auf einer realistischen Landschaftsgestaltung, aber auch auf der aufwendigen Gestaltung eines gigantischen "Vollmonds", der die 360-Grad-Panoramabühne umgibt und eine Kombination aus Realität und Szenerie mit zahlreichen audiovisuellen Effekten schafft. Das Programm verkörpert auch überall das Element der "Kreisförmigkeit" und begleitet Chinesen aus der ganzen Welt, um die Nacht des Mittherbstfestes in einer warmen, romantischen Atmosphäre des Wiedersehens zu verbringen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2507555/image_5019926_49970023.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cmg-gala-zum-mittherbstfest-2024-findet-in-shenyang-statt-302250503.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5866691