Große Frachter können bei rauer See stapelweise Container verlieren. Ein deutsches Forschungsprojekt will sie intelligent machen, um schlimme Havarien zu verhindern. Der Champagner, der 2015 zur Einweihung des gigantischen Frachtschiffs MSC Zoe in Hamburg floss, war vergessen, als das Schiff 2019 im Wattenmeer havarierte. Bei rauer See verlor der Riese nahe Borkum und Ameland 342 Container. Erst fünf Stunden später fiel das der Besatzung auf. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...