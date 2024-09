DJ Aktien Schweiz mit leichtem Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit leichten Aufschlägen beendet. Global deuten alle Zeichen auf fallende Zinsen hin: In Europa ist die Wirtschaft noch schwächer als erwartet, wie der ZEW-Index zeigt, in den USA steht eine Zinssenkung der US-Notenbank am Mittwoch bereits fest. Diskutiert wird weiter lediglich, ob sie 25 oder gleich 50 Basispunkte betragen wird.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 12.043 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,34 (zuvor: 12,87) Millionen Aktien.

Tagessieger waren ABB mit Aufschlägen von 1,9 Prozent, gefolgt von Geberit (+1,9%) und Holcim (+1,7%). Tagesverlierer waren Lonza. Die Aktie gab 2,1 Prozent nach.

Die Aktie des Index-Schwergewichts Nestle gab 0,4 Prozent nach. Bei den Pharmariesen stiegen Roche um 0,8 Prozent, Novartis hinkten indessen mit einem Minus von 0,4 Prozent hinterher.

Im breiteren Markt gewannen Julius Bär 4,6 Prozent hinzu. Die Analysten von Keefe, Bruyette & Woods haben ihre Aktien-Empfehlung auf Outperform (zuvor: Marketperform) angehoben.

Die Titel von Lindt & Spruengli (+1,3%) wurden von Barclays auf Overweight (zuvor: Equalweight) heraufgestuft. Nach Einschätzung der Analysten dürfte das Unternehmen dank seiner Preissetzungsmacht und niedrigerer Kakaopreise in der Lage sein, ein Margenwachstum zu erzielen. Barry Callebaut stiegen sogar um 7,2 Prozent. Hier hatten die Barclays-Analysten die Aktie von Underweight auf Overweight hochgesetzt. Barry Callebaut könnte nach Einschätzung von Barclays von niedrigeren Preisen für Kakaobohnen und seinem Kostensenkungsprogramm profitieren.

September 17, 2024

