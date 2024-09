-Die neue F&E-Plattform von Henkel lässt sich mit LabVantage LIMS und SAP PLM integrieren, um eine vollständige Digitalisierung zu erreichen und End-to-End-Geschäftsabläufe, Datenaustausch und Berichtswesen zu optimieren.-

LabVantage Solutions, Inc., der führende Anbieter von Laborinformatik-Lösungen und -Dienstleistungen, einschließlich speziell entwickelter LIMS-Plattformen, die eine schnelle Einführung zu geringeren Kosten ermöglichen, gab heute eine Zusammenarbeit mit der Henkel AG Co. KGaA ("Henkel") bekannt, um LabVantage LIMS- und SAP Product Lifecycle Management (PLM)-Lösungen in die zentrale F&E 4.0-Plattform von Henkel für seine Konsumgütergeschäfte zu integrieren. Diese strategische Entscheidung für LabVantage Solutions wurde durch das Engagement von Henkel für die Förderung von Innovation, Nachhaltigkeit und digitaler Transformation innerhalb des Unternehmens vorangetrieben.

Henkel ist ein führendes Unternehmen in der Konsumgüterindustrie, das sowohl im Industrie- als auch im Verbrauchergeschäft eine führende Marktposition einnimmt. Die neue integrierte Plattform des Unternehmens wird LabVantage LIMS und SAP PLM für eine durchgängige Geschäftsintegration, Datenaustausch und Berichterstattung nutzen. Durch Automatisierung, Data Mining und Technologien für den Wissensaustausch soll die Plattform einen Durchbruch in der Produktentwicklung und beim Verbraucherwissen ermöglichen.

"Die nahtlose Überbrückung von Innovations- und Betriebsprozessen ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Die Digitalisierung der Forschung und Entwicklung mit einer daten- und kognitionsgesteuerten Softwareplattform ist das Herzstück einer solchen Transformationsreise, die ein gewaltiges Unterfangen ist und vertrauenswürdige und führende Technologiepartner erfordert", sagt Michael Nilles, Chief Digital Information Officer von Henkel. "Mit LabVantage haben wir den transformativen Partner gefunden, den wir gesucht haben, um die digitale Forschung und Entwicklung mitzugestalten. LabVantage verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis von Datenmanagement, eine Vordenkerrolle im Bereich KI und eine hohe Vertrauenswürdigkeit als Partner, die ihresgleichen sucht. Die Verknüpfung unserer Zusammenarbeit mit der umfassenden Expertise von SAP und ihrer robusten PLM-Lösung bringt unsere Vision einer vollständig integrierten Wertschöpfungskette auf die nächste Stufe."

Die neue F&E-Plattform integriert nahtlos die Geschäftsprozesse von Henkel, strafft die Abläufe und schafft die Voraussetzungen für die Nutzung von Spitzentechnologien wie der generativen KI. Die Integration unterstützt auch das Ziel von Henkel, seine Technologie in die Cloud zu verlagern, um den globalen Austausch von F&E-Daten und eine schnelle Anpassung an geschäftliche Anforderungen zu ermöglichen.

LabVantage Solutions, ein führender Anbieter von LIMS-Lösungen und zuverlässiger Partner für die Modernisierung von F&E-Funktionen in verschiedenen Branchen darunter Life Sciences, Pharmazeutika, Konsumgüter und Chemie hat sich mit SAP, einem weltweit führenden Anbieter von Unternehmensanwendungen und KI, zusammengetan, um auf der Plattform von Henkel den Wert von integrierten Best-in-Class-Lösungen zu demonstrieren.

Shady Ghattas, Head of Consumer Products Industry Business Unit bei SAP, fügt hinzu: "Als einer der weltweit führenden Anbieter von Unternehmensanwendungen und künstlicher Intelligenz freut sich SAP auf die Zusammenarbeit mit Henkel und LabVantage, um die digitale Transformation in der Forschung und Entwicklung voranzutreiben, indem SAP PLM-Lösungen und das LIMS von LabVantage integriert werden. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Bestreben, Unternehmen der Konsumgüterindustrie wie Henkel in die Lage zu versetzen, profitables und nachhaltiges Wachstum mit einer digitalen Grundlage für unternehmensweite Produktinnovationen zu erzielen."

"Wir freuen uns, die Digitalisierung von Henkel mit der Unterstützung der weltweit führenden PLM-Technologie von SAP voranzutreiben", sagt Wolf Lichtenstein, Präsident von LabVantage Solutions in Europa. "Wir freuen uns darauf, das transformative Potenzial dieser leistungsstarken Partnerschaft auszubauen, um in Zukunft vielen weiteren Kunden ähnliche Vorteile zu bieten."

Um mehr über die zweckmäßigen LIMS-Plattformen von LabVantage Solutions zu erfahren, besuchen Sie bitte labvantage.com oder kontaktieren Sie uns hier.

Über LabVantage Solutions

LabVantage Solutions ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der Laborsoftwarelösungen für Unternehmen und widmet sich der Verbesserung der Kundenergebnisse durch die Umwandlung von Daten in Wissen. Die LabVantage-Informatikplattform ist hochgradig konfigurierbar, über eine gemeinsame Architektur integriert und zu 100 browserbasiert, um Hunderte von gleichzeitigen Benutzern zu unterstützen. Sie kann vor Ort oder über SaaS bereitgestellt werden und bietet nahtlose Schnittstellen zu Instrumenten und anderen Unternehmenssystemen, was eine echte digitale Transformation ermöglicht. Die Plattform umfasst das modernste verfügbare Laborinformationsmanagementsystem (LIMS), ein integriertes elektronisches Labornotizbuch (ELN), ein Laborausführungssystem (LES), ein wissenschaftliches Datenmanagementsystem (SDMS) und fortschrittliche Analysefunktionen sowie ein Laborinformationssystem (LIS) für das Gesundheitswesen. Wir unterstützen mehr als 1500 Kunden weltweit in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizintechnik, Biobanken, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter, Öl und Gas, Genetik/Diagnostik, Forensik und Gesundheitswesen. Mit Hauptsitz in Somerset, NJ, und weltweiten Niederlassungen bietet LabVantage seit vier Jahrzehnten ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio an, das es den Kunden ermöglicht, Innovationen im F&E-Zyklus zu beschleunigen, die Qualität der hergestellten Produkte zu verbessern, genaue Aufzeichnungen zu führen und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter labvantage.com.

Über Henkel

Die Henkel AG Co. KGaA beschäftigt weltweit mehr als 50.000 Mitarbeiter aus 123 Nationen und nimmt in vielen Märkten und Kategorien weltweit eine führende Position ein. Henkel hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland, und ist in mehr als 75 Ländern der Welt mit Tochtergesellschaften vertreten. Henkel ist in drei global operierende Unternehmensbereiche gegliedert: "Laundry Home Care", ‚Beauty Care' und ‚Adhesives Technologies'. Die Erfolgsgeschichte von Henkel begann mit einem Produkt aus dem Unternehmensbereich Laundry Home Care. Henkel Adhesive Technologies ist der weltweit führende Lösungsanbieter für Klebstoffe, Dichtstoffe und Funktionsbeschichtungen. Der Unternehmensbereich Beauty Care ist sowohl im Markenartikel- als auch im professionellen Friseurgeschäft tätig, hält weltweit führende Marktpositionen und expandiert kontinuierlich mit seinen Markenprodukten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240917551822/de/

Contacts:

Medien:

Dr. Charya Wickremasinghe

Brandwidth Solutions LLC

cwickremasinghe@brandwidthsolutions.com