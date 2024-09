Der Kurs des Bitcoin ist am Dienstag - im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank (Fed) - über 61.000 US-Dollar gestiegen. Am Morgen hat die älteste und bekannteste Kryptowährung noch unter 58.000 Dollar notiert. Konkret legte die Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp am späten Nachmittag auf 61.331 US-Dollar zu. Dies ist der höchste Stand seit Ende August. Die Anleger warten auf die US-Notenbank Fed, die am Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen wird. Es wird ...

