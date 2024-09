Die Axelspace Holdings Corporation (Axelspace HD) gibt bekannt, dass durch die Übertragung von Anteilen bestehender Aktionäre drei Unternehmen neue Anteilseigner geworden sind: ANA Future Frontier Fund L.P. (ANA Future Frontier Fund), JGC MIRAI Innovation Fund L.P. (JGC MIRAI Innovation Fund), und FUKOKU THE MUTUAL for Next 100 Fund L.P. (TMN100).

Der ANA Future Frontier Fund, der von ANA Holdings Inc. (ANAHD) im April 2024 gegründet wurde, zielt darauf ab, die Gründung neuer Unternehmen zu beschleunigen und nicht luftfahrtbezogene Unternehmen zu stärken, um neue Einnahmequellen zu sichern. Axelspace HD wurde aufgrund seines Fachwissens im Bereich des Mikrosatellitenbetriebs und seiner fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten, die einen nahtlosen Übergang von der Satellitenherstellung zum Betrieb in der Umlaufbahn ermöglichen, hoch bewertet. Der Erwerb von Axelspace HD-Aktien durch den Fonds spiegelt diese Anerkennung wider. In Zukunft wird Axelspace HD mit ANAHD zusammenarbeiten, um neue Geschäftsfelder zu erschließen und die Stärken beider Unternehmen zu nutzen, um neue Werte im Luft- und Raumfahrtsektor zu schaffen. Der Erwerb der Axelspace HD-Aktien ist die erste Investition des ANA Future Frontier Fund.

Der JGC MIRAI Innovation Fund ist ein Corporate Venture Capital (CVC) Fonds, der gemeinsam von der JGC Holdings Corporation und der JGC Corporation verwaltet wird. Der Fonds erwarb Axelspace-Aktien, um das Management verschiedener Projekte zu unterstützen, die zunehmend komplexer und fortschrittlicher werden, und um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden, die auf eine solide Entwicklung expandierender raumfahrtbezogener Unternehmen abzielen.

TMN100, gegründet von der Fukoku Mutual Life Insurance Company (Fukoku Life), ist der erste CVC-Fonds von Fukoku Life. Er tätigt breit angelegte Investitionen in vielversprechende Start-up-Unternehmen, ohne sich auf bestimmte Industriezweige zu beschränken.

Mit diesen drei Unternehmen verfolgt Axelspace HD das Ziel, unsere Vision "Space within Your Reach" durch den Einsatz seiner firmeneigenen Mikrosatellitentechnologie umzusetzen.

Über die Axelspace Holdings Corporation

Standort: Tokio, Japan

Präsident und CEO: Yuya Nakamura

Gegründet: März 2020

Hauptgeschäft: Bereitstellung eines One-Stop-Service für Mikrosatelliten durch "AxelLiner" und Angebot der Erdbeobachtungsplattform "AxelGlobe". Das Unternehmen kümmert sich um den Entwurf, die Herstellung, die Startvorbereitungen und die Unterstützung nach dem Start von Mikrosatelliten und zugehörigen Komponenten und bietet Satellitenlösungen an.

Website: https://www.axelspacehd.com/

