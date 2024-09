DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Industrieproduktion steigt im August stärker als erwartet

Die Industrie in den USA hat im August ihre Produktion stärker hochgefahren als erwartet. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur eine Zunahme um 0,2 Prozent prognostiziert. Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich auf 78,0 Prozent von 77,4 im Vormonat. Hier waren Ökonomen von 77,9 Prozent ausgegangen.

Umsätze der US-Einzelhändler steigen im August um 0,1 Prozent

Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im August minimal gesteigert. Die gesamten Umsätze erhöhten sich um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, stiegen die Umsätze ohne Kfz um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten in dieser Kategorie einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet.

Rabobank: Basisszenario für Fed sind 25 Basispunkte

Analysten der Rabobank halten es weiterhin für wahrscheinlich, dass die Federal Reserve am Mittwoch eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte beschließen wird. Angesichts von Meldungen im Wall Street Journal und der Financial Times sehen sie inzwischen aber ein substanzielles Risiko, dass es doch 50 Basispunkte werden, wie sie in einem Kommentar schreiben. "Logik und Konsistenz sagen, dass der größere Schritt, der nur zu Beginn vergangener wirtschaftlicher Schocks zu beobachten war, darauf schließen lässt, dass die Fed etwas befürchtet, was sie uns nicht sagt", schreiben sie.

Maßnahmenpaket für bessere Startup-Bedingungen vereinbart

Die Bundesregierung will verstärkt private Investitionen in deutsche Wachstumsunternehmen anreizen und hat dazu die Initiative "Wagnis- und Innovationskapital für Deutschland" (WIN) ins Leben gerufen. Vereinbart worden sei ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wachstums- und Innovationskapital in Deutschland, gaben Finanzministerium, Wirtschaftsministerium und KfW bekannt. Zugleich wollten die teilnehmenden Unternehmen rund 12 Milliarden Euro bis 2030 in die Stärkung des Venture-Capital-Ökosystems investieren - unter ihnen Allianz, Blackrock, Commerzbank, Deutsche Bank und Deutsche Börse.

Habeck warnt vor Handelskonflikt mit Zollspirale zwischen EU und China

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat nach einem Treffen mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao faire Wettbewerbsbedingungen angemahnt und gleichzeitig vor einem Handelskonflikt mit Zollspirale gewarnt. Die Europäische Union und China müssten den Handelskonflikt politisch lösen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums war zentrales Thema des Austauschs Fragen fairer Wettbewerbsbedingungen, insbesondere vor dem Hintergrund des Antisubventionsverfahrens der Europäischen Kommission betreffend Importe chinesischer E-Autos.

Italien zieht Förderzusage für Stellantis-Mercedes-Batteriefabrik zurück

Italiens Regierung zieht eine Förderzusage zum Bau einer Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge zurück, die ein von Stellantis und Mercedes-Benz geführtes Gemeinschaftsunternehmen in Süditalien bauen wollte. Industrieminister Adolfo Urso sagte, die ursprünglich für den Bau des Werks in Termoli vorgesehenen Gelder würden neu vergeben. Das Joint Venture Automotive Cells Company hatte angesichts der sinkenden Nachfrage nach Elektroautos im Juni den Bau der Fabrik auf Eis gelegt und erklärt, man richte sich strategisch auf kostengünstigere Batteriechemikalien aus.

+++ Konjunkturdaten +++

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Sep +5,6% gg Vorjahr

Lagerbestände Juli +0,4%; (PROG: +0,3%) gg Vm

NAHB-Hausmarktindex Sep 41 (Aug: 39)

