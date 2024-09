Mobilfunkbetreiber stehen bei der Verwaltung komplexer Roaming-Vereinbarungen, Abrechnungen und Netzqualität vor wachsenden Herausforderungen, die sich auf die Kundenzufriedenheit und das Geschäftswachstum auswirken. CSG (NASDAQ: CSGS) kündigte heute eine neue Partnerschaft mit Cellusys an, dem Branchenführer bei Roaming-Steuerungs-, Betrugs- und Sicherheits- sowie Analyselösungen für Mobilfunkbetreiber, die diese Probleme angehen und die Innovation in der globalen Roaming-Landschaft vorantreiben wird.

"In jeder sich schnell entwickelnden Branche brauchen Unternehmen Best-of-Breed-Lösungen, die ihr Wachstum fördern, um der Zeit voraus zu sein", sagt Finn Kornbo, Executive Product Director, Digital Wholesale, CSG. "Deshalb gehen wir eine Partnerschaft mit Cellusys ein, um unsere Expertise zu bündeln und es den Mobilfunkbetreibern leicht zu machen, ihre Roaming-Workflows zu optimieren, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und von neuen Technologien wie 5G und IoT zu profitieren."

Diese Partnerschaft nutzt die Stärken von CSG und Cellusys, um ein einheitliches Lösungsportfolio zu liefern, das den Roaming-Prozess optimiert, die Kundenzufriedenheit verbessert und neue Einnahmequellen erschließt. Durch die Echtzeit-Transparenz aller Roaming-Bedingungen und -Aktivitäten sind Mobilfunkbetreiber in der Lage, Erkenntnisse über ihre Kunden in mühelose Kundenerlebnisse umzuwandeln, ohne dabei die Roaming-Einnahmen zu beeinträchtigen. Zu den wichtigsten Merkmalen der Lösung von CSG und Cellusys gehören:

Intelligente Roaming-Steuerung: Datengesteuerte Netzauswahl zur Optimierung von Kosten, Qualität und Kundenzufriedenheit, um die bestmögliche Erfahrung zu gewährleisten.

Datengesteuerte Netzauswahl zur Optimierung von Kosten, Qualität und Kundenzufriedenheit, um die bestmögliche Erfahrung zu gewährleisten. Proaktives Testen: Aktive Überwachung der Netzqualität, die Probleme identifiziert und behebt, bevor sie sich auf die Teilnehmer auswirken, und so eine nahtlose Konnektivität garantiert.

Aktive Überwachung der Netzqualität, die Probleme identifiziert und behebt, bevor sie sich auf die Teilnehmer auswirken, und so eine nahtlose Konnektivität garantiert. Intelligente Abrechnung: Optimierter automatischer Abgleich für mehr Flexibilität und Kontrolle über Roaming-Produkte und -Vereinbarungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Abhängigkeit von Datenclearingstellen.

Optimierter automatischer Abgleich für mehr Flexibilität und Kontrolle über Roaming-Produkte und -Vereinbarungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Abhängigkeit von Datenclearingstellen. Umfassende Analysen: Detaillierte Berichte und Dashboards, die verwertbare Erkenntnisse liefern, so dass Betreiber fundierte Entscheidungen treffen und ihre Roaming-Strategien optimieren können.

"Unsere Partnerschaft mit CSG ist ein Meilenstein für die Branche und spiegelt unser Engagement für Innovation und unseren Einsatz für den Erfolg von Mobilfunkbetreibern in einem komplexen und wettbewerbsintensiven Umfeld wider", so Brendan Cleary, CEO von Cellusys. "Durch die Integration der preisgekrönten Roaming-Management-Systeme von Cellusys mit den führenden Roaming-Tests und -Abrechnungen von CSG bieten wir Betreibern eine erstklassige Lösung aus einer Hand, die alle Aspekte des Roaming-Prozesses auf dem Weg in die 5G-Ära abdeckt."

Informieren Sie sich über die Roaming-Testing-Fähigkeiten der CSG und erfahren Sie, warum Kaleido Intelligence und Rocco Cellusys zum führenden Roaming-Steuerungsanbieter ernannt haben.

Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

Möchten Sie zukunftsfähig sein und den Wandel mitgestalten wie die globalen Marken, die CSG vertrauen? Besuchen Sie csgi.com, um mehr zu erfahren.

Über Cellusys

Cellusys wurde 2005 gegründet und betreut mehr als eine Milliarde Kunden. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Betrugs-, Sicherheits- und Roaming-Management-Systemen für Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die Mobilfunkbetreibern Transparenz und Kontrolle über ihren Sprach-, Signalisierungs-, Daten- und Messaging-Verkehr ermöglichen. Cellusys wurde mit zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnet und zählt zu den Tier-1-Anbietern von Lösungen für Betrug und Sicherheit, Roaming und Analytik.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte cellusys.com.

