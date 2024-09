Erfahrene Biotech-Führungskraft leitet das Global Marketingin der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von Lösungen zur skalierbaren Sequenzierung von Einzelzellen, hat heute bekannt gegeben, dass Kaitie Kramer dem Unternehmen als Vice President of Marketing beitritt. Sie wird die Marketingstrategie für das Unternehmen und dessen wachsendes Portfolio von Lösungen für Einzelzellen verantworten, wie zum Beispiel die Plattformen Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR und CRISPR Detect platforms.

"Da Parse in den USA und im Ausland Marktanteile gewinnt, werben wir Talente an, die uns durch die nächste Wachstumsphase leiten können," meinte Parse CEO und Mitbegründer Alex Rosenberg, PhD. "Kaitie's umfangreiche Erfahrungen in diesem Markt werden für Parse sehr wertvoll sein. Wir schätzen uns glücklich, sie in unserer Führungsmannschaft begrüßen zu können."

Kramer kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Biotech-Geschäft zurückblicken. Sie kommt von Twist Bioscience, wo sie als Senior Director of Commercial Marketing tätig war und wichtige Initiativen für Wachstum und Markenbekanntheit geleitet hat. Sie verfügt außerdem über umfangreiche Fachkenntnis zu Einzelzellen und Zellbiologie. Während sie für Illumina als erste im Verkauf als Spezialistin für die Sequenzierung von Einzelzellen tätig war, gehörte sie zu dem Team, das die Bekanntheit für neue Anwendungen erhöhte und Anwendungsbeispiele für die Sequenzierung von Einzelzellen ausarbeitete.

Vorher war sie als Senior Marketing und in der Geschäftsentwicklung bei Thermo Fisher Scientific, Illumina und Irvine Scientific tätig. Sie hält einen BS in Genetik von der University of Wisconsin-Madison.

Kramer sagte: "Ich freue mich, nun Teil von Parse Biosciences zu sein, wo wir Bahnbrechendes im Bereich der Einzelzellenbiologie leisten werden. Das Team von Parse ist dafür bekannt, innovative, hochwertige Lösungen zu liefern, die Einzelzelltechnologien für alle zugänglich und erschwinglich machen. Und dabei ist die Skalierbarkeit einzigartig." Kramer fuhr fort: "Es ist inspirierend, wie unsere Kunden Parse-Tools nutzen, um die Biologie voranzubringen. Ich fühle mich geehrt, ein Mitglied dieses Teams zu sein und die Zukunft der Zellbiologie gemeinsam mit unseren wunderbaren Kunden mitzugestalten."

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit Technologien, die von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelt wurden, hat Parse mehr als $50 Milliarden an Kapital aufgebracht und sie werden nun von 2.000 Kunden weltweit genutzt. Zum wachsenden Produktportfolio gehören Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture und eine Lösung für die Datenanalyse.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.parsebiosciences.com/.

