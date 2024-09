Andersen Global erweitert seine Kapazitäten in Armenien, indem TK Partners, eine Full-Service-Anwaltskanzlei und seit 2020 kooperierende Firma, die Marke übernimmt und als neuestes Mitgliedsunternehmen der globalen Organisation beitritt.

Andersen in Armenien bietet umfassende Rechtsdienstleistungen und ist auf Aktionärsvereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, IP-Registrierung und -Prozessführung, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung, Due Diligence, Unternehmensinsolvenzen, Steuerberatung und Immobilien spezialisiert. Das 2012 gegründete Büro wird vom Office Managing Partner Varoujan Avedikian geleitet und verfügt über ein erfahrenes Team von Fachleuten, die enge Beziehungen zu Kunden und Unternehmen pflegen.

"Die Mitgliedschaft bei Andersen Global ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Engagement für Spitzenleistung und einen kundenorientierten Ansatz", sagte Varoujan. "Die Übernahme der Marke Andersen ermöglicht uns, unser tiefgreifendes lokales Wissen mit globaler Expertise zu kombinieren. So können wir noch enger mit unseren Kunden zusammenarbeiten und multidisziplinäre Lösungen liefern, die ihren Erfolg in einer zunehmend integrierten Geschäftslandschaft vorantreiben."

"Andersen in Armenien hat während der Zeit als kooperierendes Unternehmen ein bemerkenswertes Wachstum und ein unermüdliches Engagement für erstklassigen Service gezeigt", sagte Mark L. Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. "Ihr Übergang zu einem Mitgliedsunternehmen stärkt unsere Präsenz in der Region und erweitert unsere Fähigkeit, Kunden integrierte, grenzübergreifende Lösungen anzubieten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, der sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt heute mehr als 17.000 Experten weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 475 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

