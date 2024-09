Logikcull von Reveal demokratisiert das Recht auf globaler Ebene durch Einführung der ersten automatisierten Self-Service-eDiscovery-Plattform in Europa zur Stärkung von Rechtsteams in allen Branchen

Reveal, der globale Anbieter der führenden KI-gesteuerten eDiscovery-Plattform und Untersuchungsreihe von Technologien, gab heute die Einführung seiner Logikcull-Plattform in Europa bekannt. Diese strategische Erweiterung führt Kunden an die Möglichkeit der leicht zu bedienenden Self-Service-Option von Logikcull heran und erweitert gleichzeitig den Zugang zu seiner funktionsreichen Plattform der Enterprise-Klasse, angetrieben von der leistungsstärksten KI-Engine der Branche. Der Dual-Plattform-Ansatz von Reveal versetzt das Unternehmen in die einzigartige Lage, Kunden in ganz Europa und darüber hinaus mehr Auswahl zu bieten, wie ihre vielfältigen rechtlichen Herausforderungen gelöst werden können.

"Die Einführung von Logikcull von Reveal auf dem europäischen Markt unterstreicht unser anhaltendes Engagement, die juristische Lücke durch Automatisierung der Rechtspraxis für alle und nicht nur für wenige Privilegierte zu schließen. In weniger als einem Jahr seit unserem Erwerb von Logikcull bin ich nun stolz, dass unsere strategische Investition in Logikcull die Plattform von einer nationalen Erfolgsgeschichte nun zu einem globalen Erfolg geführt hat", so Wendell Jisa, Gründer und CEO von Reveal. "Unsere Logikcull-Plattform bietet beispiellosen Zugang zu einer Vielzahl von eDiscovery-Werkzeugen, wobei unsere Plattform der Enterprise-Klasse von Reveal mit Unterstützung leistungsfähiger KI sich auch mit den komplexesten Rechtsangelegenheiten befasst. Gemeinsam bieten wir Rechtsteams die anpassungsfähigsten und skalierbarsten Technologielösungen für die Bewältigung ihrer sich verändernden eDiscovery-Bedürfnisse."

Die Verfügbarkeit von Logikcull in der EMEA-Region bedeutet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit für Rechtsteams zur Steigerung der Effizienz und Verbesserung der Kontrolle über Arbeitsabläufe. Es positioniert auch Organisationen aus der EMEA-Region besser, um rechtliche Herausforderungen zu bewältigen und zu lösen, wie etwa Data Subject Access Requests (DSARs) und Freedom of Information (FOI) Anfragen, und stellt gleichzeitig die Einhaltung der Allgemeinen Datenschutz-Verordnung (GDPR) der EU und regionaler datenschutzrechtlicher Bestimmungen sicher. Entwickelt zur Unterstützung der Rechtsabteilungen von Unternehmen, der staatlichen und kommunalen Rechtsteams sowie von Anwaltskanzleien und Solopraktikern, optimieren die Self-Service-Funktionen von Logikcull den Zugriff auf automatisierte Tools und bieten die folgenden Vorteile vom ersten Tag an:

Mehrzweck-Dual-Plattform-Ansatz: Reveal hat ein skalierbares und anpassungsfähiges Ökosystem für die Rechtsbranche mithilfe seiner beiden branchenführenden Plattformen entwickelt. Logikcull bietet Self-Service-eDiscovery-Funktionen, wobei Reveal eine vollständige Palette von Lösungen bietet, darunter Informationsmanagement, frühe Fallbeurteilung, rechtliche Aufbewahrung, Datenerfassung und -verarbeitung, Dokumentenprüfung und Testpräsentation. Beide Plattformen werden von einer der leistungsstärksten Legal-Tech-KI-Awendungen zur Gewährleistung einer robusten und effizienten Leistung in allen Funktionen unterstützt.

Reveal hat ein skalierbares und anpassungsfähiges Ökosystem für die Rechtsbranche mithilfe seiner beiden branchenführenden Plattformen entwickelt. Logikcull bietet Self-Service-eDiscovery-Funktionen, wobei Reveal eine vollständige Palette von Lösungen bietet, darunter Informationsmanagement, frühe Fallbeurteilung, rechtliche Aufbewahrung, Datenerfassung und -verarbeitung, Dokumentenprüfung und Testpräsentation. Beide Plattformen werden von einer der leistungsstärksten Legal-Tech-KI-Awendungen zur Gewährleistung einer robusten und effizienten Leistung in allen Funktionen unterstützt. Juristen die Möglichkeit bieten, Wahlmöglichkeiten zu haben : Reveal versteht, dass es für rechtliche Herausforderungen keine Einheitslösung gibt. Daher hat das Unternehmen das Beste aus der Self-Service-Funktion und einer KI-gesteuerten Full-Service-Plattform zusammengetragen, um der Größe und Komplexität jedes Rechtsfalles mit optimaler Effizienz angemessen zu begegnen.

: Reveal versteht, dass es für rechtliche Herausforderungen keine Einheitslösung gibt. Daher hat das Unternehmen das Beste aus der Self-Service-Funktion und einer KI-gesteuerten Full-Service-Plattform zusammengetragen, um der Größe und Komplexität jedes Rechtsfalles mit optimaler Effizienz angemessen zu begegnen. Überbrückung der juristischen Lücke: Reveal ist das einzige Legal-Tech-Unternehmen, um eDiscovery für alle rechtlichen Angelegenheiten zu demokratisieren, indem es jedem Unternehmen klein oder groß den Zugang zu seinen Self-Service- und führenden KI-gesteuerten Lösungen ermöglicht.

Reveal ist das einzige Legal-Tech-Unternehmen, um eDiscovery für alle rechtlichen Angelegenheiten zu demokratisieren, indem es jedem Unternehmen klein oder groß den Zugang zu seinen Self-Service- und führenden KI-gesteuerten Lösungen ermöglicht. Maßgeschneiderte eDiscovery-Erfahrung:Das erweiterte eDiscovery-Expertenteam von Reveal stellt sicher, dass Kunden maßgeschneiderte Lösungen und Anleitung zur Bewältigung komplexer gerichtlicher Herausforderungen erhalten. Reveal wird weiterhin eine Kultur der Innovation und Zusammenarbeit mit seinen europäischen Kunden fördern und dabei die Grenzen der Rechtsautomatisierung weiter verschieben.

Reveal automatisiert weiterhin die Rechtspraxis und transformiert die Vorgehensweise, wie Juristen, von Solopraktikern bis hin zu den Top-100-Rechtsanwaltskanzleien der USA, Fortune-500-Unternehmen und Regierungsbehörden, die fortschrittlichste verfügbare KI-Technologie nutzen, um den eDiscovery-Prozess voranzutreiben. Weitere Informationen über die KI-gesteuerte eDiscovery-Plattform von Reveal finden Sie unter www.revealdata.com.

Über Reveal

Reveal ist eine führende KI-gesteuerte Plattform für eDiscovery, Dokumentenprüfung, rechtliche Aufbewahrung (Legal Hold) und Ermittlungen. Das Unternehmen verfügt über eine langjährige Geschichte als treibende Kraft für die Einführung der Rechtsautomatisierung, die von seiner führenden Verarbeitungstechnik, seinen visuellen Analysen und Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz unterstützt wird. Die Software von Reveal kombiniert Technologie und menschliche Führung, um strukturierte und unstrukturierte Daten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Wir unterstützen Organisationen, einschließlich Anwaltskanzleien, Unternehmen, Regierungsbehörden und Nachrichtendienste, um mehr nützliche Informationen schneller aufzudecken, indem wir ein erstklassiges Benutzererlebnis und die KI-Technologie bereitstellen, die in jede Phase des eDiscovery-Prozesses eingebettet ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240917738057/de/

Contacts:

Anspechpartnerin für Medienvertreter:

Liz Whelan

Tel.: 312.315.0160

lwhelan@revealdata.com