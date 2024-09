Cognites industrielle Datenplattform Cognite Data Fusion® soll als Beschleuniger der Datenmodellierung dienen und mithilfe generativer KI auf alle Anlagen skaliert werden

Cognite, die Daten- und KI-Autorität für die Industrie, und Koch Ag Energy Solutions (KAES), ein globaler Anbieter von Lösungen für die Landwirtschafts-, Energie- und Chemiebranche, gaben heute eine Zusammenarbeit bekannt, die sich auf die Nutzung von Cognite Data Fusion® konzentriert, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit wird zu einer agilen, datengesteuerten Umsetzung in der Wartungsstrategie, der Turnaround-Umsetzung und allgemeinen Effizienzsteigerungen in allen Werken führen.

Gemeinsam werden KAES und Cognite Cognite Data Fusion einsetzen und zusammen an maßgeschneiderten, generativen KI-Lösungen arbeiten, um die Datenreise von KAES zu beschleunigen und neue Arbeitsweisen im Betrieb zu schaffen. Cognite Data Fusion wird eine Grundlage für Betriebsdaten bieten, die in Modellen für verschiedene maßgeschneiderte Endbenutzeranwendungen zur Optimierung von Wartung und Betrieb kontextualisiert und dargestellt werden. KI wird genutzt, um Analysen zu automatisieren und die Geschwindigkeit für Analysen und Entscheidungen zu erhöhen.

"Cognite bietet die entscheidende Grundlage für die Skalierung und Beschleunigung unserer digitalen Transformation durch Maximierung der betrieblichen Effizienz, Steigerung der Zuverlässigkeit und radikale Umgestaltung der Erfahrungen unserer Mitarbeiter", so Martin Miller, Direktor für Data Science und Analytik bei Koch Ag Energy Solutions.

"Koch Ag Energy Solutions, ein visionäres Unternehmen, verpflichtet sich, die betriebliche Effizienz durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Industriedaten und KI zu steigern, indem es mit Cognite zusammenarbeitet. Koch Ag Energy Solutions wird Cognite Data Fusion als Beschleuniger der Datenmodellierung nutzen und dabei Cognite Atlas AI? und die Technologie der generativen KI einsetzen, um in allen Anlagen einen Mehrwert in großem Maßstab zu schaffen", so Girish Rishi, CEO von Cognite.

Ein Ergebnis wird darin bestehen, dass es einen zentralen Ort für die Visualisierung und Analyse aller Daten gibt, wie z. B. Zeitreihen, Wartungsaufzeichnungen, Vermögenswerte und räumliche Daten. Dadurch können die Betriebsteams von KAES ihre Arbeit umgestalten.

Über Koch Ag Energy Solutions (KAES)

Koch Ag Energy Solutions, LLC und seine Tochtergesellschaften Koch Fertilizer, Koch Agronomic Services, Koch Energy Services und Koch Methanol sind globale Anbieter von Mehrwertlösungen für die Landwirtschafts-, Energie- und Chemiebranche. Koch Ag Energy Solutions, LLC ist eine Tochtergesellschaft von Koch Industries, Inc. mit Sitz in Wichita, Kansas. Koch Industries, Inc. ist eines der größten Privatunternehmen in Amerika. Es besitzt eine vielfältige Gruppe von Unternehmen, die in den Bereichen Raffinerie, Chemikalien und Biokraftstoffe, Forst- und Konsumgüter, Düngemittel, Polymere und Fasern, Prozess- und Umweltschutzsysteme, Elektronik, Software und Datenanalyse, Mineralien, Glas, Automobilkomponenten, Rohstoffhandel und Investitionen tätig sind.

Über Cognite

Cognite entwickelt generative KI für die Industrie. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung und Stromerzeugung und erneuerbare Energien entscheiden sich für Cognite, um mithilfe von sicheren, vertrauenswürdigen Echtzeitdaten ihre anlagenintensiven Betriebe sicherer, nachhaltiger und profitabler zu machen. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform, mit der alle Entscheidungsträger problemlos auf komplexe Industriedaten zugreifen und diese verstehen, in Echtzeit zusammenarbeiten und eine bessere Zukunft gestalten können, vom Außendienst bis hin zu entfernten Betriebszentren. Besuchen Sie uns unter www.cognite.ai und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

