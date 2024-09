Vancouver, British Columbia (17. September 2024) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FWB: 8NQ) ("Miata" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen freiwillig einen technischen Bericht über das Goldprojekt Sela Creek in Suriname mit dem Titel "Technical Report Sela Creek Gold Project, Sipaliwini District, Suriname, South America" (Technischer Bericht Goldprojekt Sela Creek, Distrikt Sipaliwini, Surinam, Südamerika, der "Bericht") eingereicht hat.

Der Bericht vom 3. Juli 2024 wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt und von Dennis J. LaPoint, Ph.D. (der "Autor") von Appalachian Resources LLC verfasst und ist im SEDAR-Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca verfügbar. Dr. LaPoint ist eine unabhängige qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat mehrere Explorationsprogramme in Surinam geleitet und durchgeführt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET). ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Mineralliegenschaften. Derzeit hält das Unternehmen Earn-in-Optionen für den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Goldprojekt Sela Creek in Surinam und einer 100%igen Beteiligung an der Liegenschaft Cabin Lake in der Omineca Mining Division, British Columbia. Das Unternehmen prüft fortlaufend Möglichkeiten zum Erwerb von Beteiligungen an weiteren aussichtsreichen Liegenschaften im Explorationsstadium.

Im Namen des Board of Directors

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

mailto:info@miatametals.com

Tel.: +1 778 488 9754

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76858Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76858&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA59403F1053Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18498255-miata-metals-reicht-ni43-101-konformen-technischen-bericht-goldprojekt-sela-creek-surinam